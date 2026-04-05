В этом сериале про 90-е Жарков даже круче, чем в «Первом отделе»: здесь еще и Устюгов — и оба шикарны

Сергей Жарков давно знаком зрителям по сериалу «Первый отдел», но настоящую силу его актерской игры многие увидели еще раньше. В криминальной драме «Чума» актер показал более жесткого, эмоционального и харизматичного героя, который запомнился зрителям не меньше главных персонажей.

Роль, которая стала одной из лучших

Сериал «Чума» вышел в 2015 году и сразу привлек внимание атмосферой лихих девяностых. История рассказывает о времени, когда рушилась старая система, а на ее месте появлялись новые правила.

Сергей Жарков сыграл сотрудника уголовного розыска — жесткого, принципиального и готового идти до конца. Его герой оказался более сложным и многогранным, чем персонаж в «Первом отделе».

Сложные съемки и опасные трюки

Съемки сериала получились масштабными и динамичными. В проекте использовали около семи автомобилей, которые были уничтожены во время сцен погонь и взрывов.

Кроме того, создатели задействовали более пяти тысяч пиротехнических эффектов. При этом ведущие актеры, включая Сергея Жаркова и Александра Устюгова, выполняли большинство трюков самостоятельно.

Атмосфера девяностых

«Чума» рассказывает о сложном времени перемен, когда люди пытались выжить в новых условиях. Герои оказываются по разные стороны закона, а жизнь напоминает борьбу за выживание.

Именно в этой жесткой атмосфере персонаж Жаркова выглядит особенно убедительно. Его герой действует решительно и не боится рисковать.

Почему стоит посмотреть сериал

Сериал получил рейтинг 7,1 и до сих пор остается одной из самых атмосферных криминальных драм о девяностых.

Для поклонников Сергея Жаркова «Чума» — отличный шанс увидеть актера в более жестком и сильном образе. И многие зрители уверены: именно здесь он оказался даже круче, чем в «Первом отделе».