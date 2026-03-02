В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто»

Если вы успели прикипеть к Михаилу Шибанову из «Первого отдела», то вам точно стоит найти время для «Аутсайдера». Здесь тот же Сергей Жарков снова играет оперативника, которого зовут Ян Озерский, и в нём безошибочно угадываются знакомые черты. Только если в «Первом отделе» он был частью системы, то здесь оказывается по ту сторону баррикад.

Сюжет сериала

Полтора года назад подполковник Ян Озерский угодил за решётку по обвинению в убийстве, которого не совершал. Адвокаты и пара нестыковок в деле помогли выцарапать оправдательный приговор, но карьеру это спасло не до конца.

На прежнее место дорога заказана, и Озерскому предлагают альтернативу: возглавить отдел, где годами копится пыль на папках с нераскрытыми делами. Но сам герой не забыл, кто именно подставил его полтора года назад, и параллельно с бумажной работой тихо готовит ответ.

Отзывы о сериале

Сергей Жарков для многих зрителей буквально приклеился к образу Михаила Шибанова из «Первого отдела». Но в детективе НТВ «Аутсайдер», который прошёл не так громко, как хотелось бы, актёр предстал совсем иным.

Его Ян Озерский — человек, замкнутый и ведущий свою партию в одиночку. Роль оказалась настолько убедительной, что подтянула рейтинг сериала к 7,7. В Сети тут же начали сравнивать «Аутсайдера» с британскими «Медленными лошадьми» — та же команда ссыльных профессионалов, которые сидят на задворках спецслужб и ворошат старые архивы. Да и сравнений с хитом НТВ избежать не удалось.