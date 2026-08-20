В этом sci-fi-фильме 2025 года «Назад в будущее» схлестнулся с «Во все тяжкие»: микс получился увлекательным

Что будет, если ученые действительно изобретут машину времени, а власти решат закрыть проект? Героям новой австралийской фантастики «Материя времени» придется уйти в подполье и нарушить закон, чтобы закончить работу, от которой может зависеть судьба человечества.

Машина времени приводит их в криминальный мир

В центре истории — группа талантливых ученых, которым удается создать двигатель для путешествий сквозь пространство и время. Но первый же испытательный запуск заканчивается катастрофой.

После этого власти закрывают проект и лишают лабораторию финансирования. Однако герои уверены, что их разработка способна предотвратить надвигающуюся глобальную катастрофу, поэтому не собираются сдаваться.

Они устраивают секретную лабораторию в заброшенных складских помещениях и продолжают исследования самостоятельно. Вот только для работы нужны редкие детали, достать которые легальным способом практически невозможно.

От науки до сделок с оружейниками

Постепенно законопослушные ученые оказываются в мире криминала. Им приходится сотрудничать с опасными преступниками и торговцами оружием, чтобы найти необходимые компоненты для своего изобретения.

И именно здесь обычная история о путешествиях во времени превращается в довольно необычный фантастический триллер. Вместо стерильных лабораторий — подпольные склады, вместо научных конференций — опасные сделки.

Главный вопрос фильма тоже оказывается интереснее самой машины времени: можно ли совершать преступления ради спасения миллионов людей?

«Назад в будущее» встречается с «Во все тяжкие»

Австралийский фильм снял режиссер и сценарист Майкл О’Халлоран. Создатели описывают «Материю времени» как смесь «Назад в будущее» и «Во все тяжкие», но по атмосфере здесь можно найти и отголоски «Интерстеллара».

«Материя времени» выглядит как необычный вариант истории о путешествиях во времени, где научный прорыв становится причиной криминальной драмы. И именно это сочетание может оказаться главным поводом дать фильму шанс.

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