Киноафиша Статьи В новом российском сериале Воробьева не признали даже преданные фанаты: «Две серии не могла понять, что это за актер вообще»

25 декабря 2025 09:54
Кадр из фильма «Гагарин. Первый в космосе»

И это — настоящий пик его мастерства.

Сериал «Жар» вызвал у зрителей бурную реакцию — от восторга до откровенного раздражения. Но в одном сходятся даже скептики: Даниил Воробьёв здесь другой. Не привычный, не комфортный, не «узнаваемо хороший», а рискованный и намеренно неудобный. Именно поэтому эта роль и стала одной из самых заметных в его карьере.

Актёр, которому скучно повторяться

Воробьёв — редкий пример артиста, который принципиально не играет «одного и того же». После «Жить жизнь», «Чёрной весны», «Кошки», «Лады Голд» и «Урока» он мог бы закрепиться в амплуа харизматичного интеллектуального злодея. Но каждый раз он выбирает другой вектор — меняет ритм, пластику, интонацию, даже физическое присутствие в кадре.

Марк Левинский как актёрский вызов

В «Жаре» Воробьёв играет шеф-повара Марка Левинского — персонажа на грани отталкивающего. Это герой, с которым сложно себя ассоциировать и которому не хочется сочувствовать с первой минуты. И именно в этом был замысел. Сложный пластический грим, изменённый голос, резкая походка, нервная мимика — Воробьёв буквально стирает собственную узнаваемость.

Почему зрители его не узнали — и это комплимент

Кадр из сериала «Жар»

Многие признались, что в первых сериях просто не поняли, кто перед ними. Для актёра это высшая форма комплимента. Воробьёв не «прячется» за гримом, а использует его как инструмент: тело, голос и поведение работают на образ, а не на внешнее эффектное перевоплощение.

«Две серии не могла понять, что это за актер вообще», «Его тут вообще не узнать», — пишут зрители.

От эпатажа к драме

Первая серия «Жара» намеренно перегружена — брань, агрессия, гротеск. Это проверка зрителя на терпение. Но уже со второго эпизода Левинский начинает разрушаться: увольнение, угроза дочери, криминальное давление. И здесь Воробьёв резко сбавляет обороты, показывая внутреннюю пустоту и страх героя без истерик и нажима.

Бенефис в звёздном составе

В сериале сильный каст: Аня Чиповская, Марк Эйдельштейн, Алла Сигалова, Александр Олешко, Сергей Газаров. Но именно Воробьёв держит центр притяжения. Он не «переигрывает» партнёров — он заставляет их играть иначе, подстраиваться под его темп и энергию.

Подведем итог

«Жар» — сериал неровный, местами раздражающий, точно не универсальный. Но роль Марка Левинского — это чистая актёрская смелость. Воробьёв здесь не старается понравиться, не ищет симпатии зрителя и не сглаживает углы. Он играет на износ — и именно поэтому эта работа запоминается.

Если оценивать не сериал в целом, а актёрский риск — это одна из самых сильных ролей Даниила Воробьёва за последние годы.

Фото: Кадр из фильма «Гагарин. Первый в космосе»
Анастасия Луковникова
