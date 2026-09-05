В этом ошибался почти каждый, кто хоть раз включал «Великолепный век»: кто самая младшая из сестер Сулеймана

В «Великолепном веке» у султанш было разное положение при дворе, а их возраст не всегда очевиден из самого сериала. Из-за этого зрители нередко путаются в родственных связях, когда пытаются понять, кто из сестёр Сулеймана была старше остальных.

Сериал не всегда подробно проговаривает такие детали, поэтому ответ приходится искать в истории персонажей и их семейных связях.

Сестры Сулеймана

Зрители «Великолепного века» часто спорили о том, какая из сестёр Сулеймана была старше. Шах многие ставили на первое место из-за её властного характера и взрослой дочери. Бейхан тоже казалась старшей — в основном благодаря спокойной манере поведения.

Хатидже, напротив, почти все считали младшей. На это влиял не только внешний образ героини, но и её эмоциональный нрав.

Реальный возраст

На самом деле порядок рождения был другим. Сначала родился Сулейман, через два года — Хатидже, ставшая старшей из дочерей. Спустя год появилась Бейхан, ещё через три года — Фатьма.

Самой младшей была Шах. Между ней и Хатидже было около 13 лет разницы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.