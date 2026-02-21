Меню
Киноафиша Статьи В этом новом триллере от Юлии Снигирь у зрителей бегут мурашки: «Круче, чем в "Мастере и Маргарите"»

21 февраля 2026 10:52
Кадр из фильма «Кто-то должен умереть»

Публика впечатлена актрисой.

На этой неделе состоялся релиз триллера с интригующим названием «Кто-то должен умереть». Главную роль в картине исполнила Юлия Снигирь, и сейчас фильм уже можно найти в большинстве кинотеатров страны.

Поклонники давно окрестили звезду «Снежной королевой» за убийственно холодный взгляд и ледяную сдержанность в кадре. Но в этот раз она переплюнула саму себя — от ее появления на экране веет таким неподдельным ужасом, что мурашки бегут по коже.

Сюжет фильма

Юлия, главная героиня триллера, случайно узнает, что муж ей изменяет с подругой. Внешне она не подает вида, но внутри закипает план мести.

Супруги отправляются на отдых за город, и Юля приглашает составить компанию любовнице мужа вместе с ее партнером — даже не подозревающих, что их ждет.

В тишине пустынного дома героиня предлагает сыграть в игру, где ставки предельно высоки. Правила простые: неверные любовники должны доказать Юле, что они созданы друг для друга. Если не смогут убедить — кому-то придется умереть, ведь она уже их отравила, и яд вскоре подействует.

Кадр из фильма «Кто-то должен умереть»

Детали фильма «Кто-то должен умереть»

В главных ролях заняты Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова и Денис Прытков. Практически все действие разворачивается в замкнутых стенах загородного коттеджа, где четверке героев предстоит выяснить отношения с помощью смертельно опасной игры.

Фильм снимался в режиме живого творчества — многие сцены рождались прямо на площадке из импровизации, причем сами актеры не подозревали, кто из их персонажей доживет до финальных титров. Зрителю, кстати, тоже вряд ли удастся предугадать развязку.

В первых отзывах критики вовсю нахваливают актерские работы, но особенно достается Юлии Снигирь. Ее героиня из рассудительной женщины на глазах превращается в безжалостную садистку, от которой веет ледяным ужасом.

«Тут она выглядит круче, чем в "Мастере и Маргарите". Настоящая роковуха, глаз не оторвать», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Кто-то должен умереть» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
