В этом немецком мини-сериале от Netflix всего 4 серии по 55 минут: неожиданные повороты есть в каждом эпизоде

4 марта 2026 13:17
Кадр из сериала «Сигнал»

Этот проект идеально подходит для просмотра за один вечер.

Библиотека Netflix огромна, и на фоне громких хитов легко пропустить действительно сильные проекты. «Сигнал» — как раз такой случай. Это компактный научно-фантастический триллер из четырех эпизодов, который можно полностью посмотреть за вечер и получить цельную, напряженную историю.

Исчезновение, с которого все начинается

Сюжет строится вокруг астронавта Паулы, которая должна вернуться на Землю к мужу Свену и дочери Чарли. Но в момент возвращения она таинственно исчезает.

Свен начинает собственное расследование и постепенно понимает: Паула сделала в космосе открытие, способное изменить представление о безопасности Земли. Чем дальше он продвигается, тем тревожнее становятся детали.

Триллер с человеческим измерением

Это не просто история о возможной катастрофе. Сериал держится на эмоциях семьи, страхе потери и попытке разобраться в правде. Напряжение нарастает постепенно, а неожиданные повороты делают каждую серию обязательной к просмотру.

Проект получил 88% на Rotten Tomatoes, что подтверждает интерес критиков к этой истории.

Формат, который работает

Всего четыре серии по часу — и ни одной лишней сцены. Первая же серия задает сильную интригу, поэтому остановиться сложно.

Если вы любите научную фантастику с мистическим оттенком и атмосферой надвигающейся угрозы, «Сигнал» — отличный вариант для короткого, но насыщенного марафона.

Фото: Кадр из сериала «Сигнал»
Анастасия Луковникова
