В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13%

Эдриан Броуди, которому сейчас 52, успел сняться больше чем в восьмидесяти картинах, и две из них принесли ему «Оскара». Но даже в таком плотном графике нашлось место и для российского проекта.

Сарик Андреасян до сих пор с гордостью вспоминает, что двукратный обладатель статуэтки согласился работать с ним. Правда, фильм «Ограбление по‑американски» звёздным не назовёшь — критики скорее относят его к разряду неудачных.

Сюжет фильма «Ограбление по-американски»

В центре сюжета — Джеймс, у которого за плечами криминальное прошлое и вечные проблемы с настоящим. Из‑за старшего брата он когда‑то сел в тюрьму, и теперь, выйдя на свободу, никак не может наладить нормальную жизнь: в бизнесе отказывают, кредиты не дают, репутация ни к чёрту.

Родственник чувствует вину и пытается загладить её по‑своему — предлагает провернуть последнее дело. Ограбить банк в Новом Орлеане, разом решить все денежные вопросы и разбежаться. Проблема в том, что налёт, по задумке, должен стать самым кровавым за всю историю США.

Съемки фильма «Ограбление по-американски»

Фильм снимали общими усилиями российских и американских кинематографистов. Сарик Андреасян взял сценарий Рауля Инглиса и сделал ремейк картины «Большое ограбление банка в Сент‑Луисе», которую зрители видели ещё в 1959‑м.

Главные роли братьев‑грабителей исполнили Хайден Кристенсен и Эдриан Броуди. Премьера в России случилась почти на полгода раньше, чем в США, что должно было добавить ажиотажа, но не срослось. При бюджете в десять миллионов долларов фильм с трудом собрал два.

Критики ругали, зрители плевались, на Rotten Tomatoes рейтинг застыл на 13%, а в российских агрегаторах — на жалких 5,9. Провал вышел громкий. Но Андреасяну всё равно есть чем гордиться: он до сих пор напоминает об этом соцсетях.