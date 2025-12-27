Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В этом фильме 2010 года Санта не дарит подарки, он хуже Крампуса: если смотреть хоррор на Рождество, то только такой

В этом фильме 2010 года Санта не дарит подарки, он хуже Крампуса: если смотреть хоррор на Рождество, то только такой

27 декабря 2025 22:00
Кадр из фильма «Санта на продажу»

Пора переключиться с мелодрам на кое-что посерьезнее.

Если уж выбирать один по-настоящему леденящий душу рождественский хоррор, где Санта — не уютный дед с открытки, а древний кошмар, пусть это будет «Санта на продажу» (2010). Фильм Ялмари Хеландера выглядит как холодный антипод всей поп-культуре Рождества: без мишуры, без сантиментов, зато с мифологией, страхом и ощущением, что лучше бы некоторые легенды оставались нетронутыми.

Санта, которого вы бы предпочли не встречать

В этом фильме Санта — не продукт рекламы Coca-Cola, а фольклорное существо, близкое к Крампусу. Древний, жестокий и абсолютно равнодушный к детским желаниям. Он не дарит подарки — он наказывает.

Американская буровая компания вскрывает священную гору в финской глуши, не вникая в местные предания. И почти сразу начинают исчезать дети, находят изувеченных оленей, а по крышам домов появляются тревожные следы.

Мальчик, который понял раньше взрослых

Кадр из фильма «Санта на продажу»

Главный герой фильма — Пьетари, мальчик, который верит не рекламным образам, а старым сказкам. Именно он первым осознаёт: подо льдом скрывается нечто куда более опасное, чем кажется взрослым.

Этот ход роднит фильм с ранними работами Amblin вроде «Гремлинов». Это хоррор, рассказанный глазами ребёнка, — без цинизма, но с пугающей ясностью. Пьетари здесь не жертва, а единственный, кто готов действовать.

Финская зима как источник ужаса

Хеландер почти не использует классические приёмы жанра. Страх рождается из тишины, пустоты и медленного темпа. Белоснежные пейзажи Финляндии давят сильнее любых скримеров.

Даже неподвижный человек в кадре выглядит угрозой. Фильм пугает не насилием, а ощущением, что зло уже рядом — и оно древнее любого современного оружия.

Эльфы без штанов и Санта во льду

В кульминации «Санта на продажу» превращается в сюрреалистический кошмар. Эльфы оказываются армией голых бородатых стариков, бегущих по снегу. Это одновременно смешно и жутко — и режиссёр намеренно не превращает сцену в фарс.

Настоящий же Санта остаётся закованным во льду: гигантское мифологическое зло, которое лучше не будить. Самое страшное здесь — не то, что происходит, а то, что может произойти позже.

Странная, холодная и неожиданно трогательная классика

«Санта на продажу» длится всего 80 минут, но умудряется быть и сказкой взросления, и хоррором, и сатирой. Он не заигрывает со зрителем и не сглаживает острые углы.

Фильм, где Санта — угроза, Рождество — опасная иллюзия, а дети оказываются умнее взрослых. Не самая очевидная праздничная классика — зато одна из самых запоминающихся.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.

Фото: Кадр из фильма «Санта на продажу»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Последний фильм Кубрика спустя 25 лет стал идеальным рождественским триллером: до сих пор жутко и красиво Последний фильм Кубрика спустя 25 лет стал идеальным рождественским триллером: до сих пор жутко и красиво Читать дальше 27 декабря 2025
Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели Читать дальше 27 декабря 2025
«Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето «Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето Читать дальше 27 декабря 2025
«Злая. Часть 2» получила точную дату цифровой премьеры: настоящий подарок под Новый год для фанатов Эльфабы «Злая. Часть 2» получила точную дату цифровой премьеры: настоящий подарок под Новый год для фанатов Эльфабы Читать дальше 27 декабря 2025
«Дюну» боготворят, но есть и другие: 5 экранизаций научно-фантастических романов, превзошедших оригинал «Дюну» боготворят, но есть и другие: 5 экранизаций научно-фантастических романов, превзошедших оригинал Читать дальше 27 декабря 2025
Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался Читать дальше 27 декабря 2025
181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10 181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10 Читать дальше 26 декабря 2025
Астронавт NASA одобрил этот научно-фантастический фильм 2026 года: сцена с бассейном снята предельно точно Астронавт NASA одобрил этот научно-фантастический фильм 2026 года: сцена с бассейном снята предельно точно Читать дальше 26 декабря 2025
«Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года «Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года Читать дальше 26 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше