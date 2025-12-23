В этом фэнтези-сериале от BBC школа будет даже круче, чем Хогвартс: и выйдет он раньше «Гарри Поттера»

Фэнтези давно ищет новую школу, способную вызвать тот самый эффект первого Хогвартса — когда хочется разглядывать коридоры, учить правила и мысленно выбирать факультет. Похоже, BBC нашла ответ: в 2026 году на экраны выйдет сериал «Крукхейвен», экранизация популярной книжной серии Дж. Дж. Арканжо, и ставки у проекта неожиданно высоки.

Школа без магии, но с характером

В «Крукхейвене» нет заклинаний и волшебных палочек, зато есть карманные кражи, взлом замков и криминальная гимнастика. Это школа воров — место, где детям официально разрешено быть талантливыми, ловкими и хитрыми, и именно в этом её главное обаяние. Формально магии здесь нет, но атмосфера работает ровно так же, как когда-то в «Хогвартсе»: закрытое пространство, свои правила, тайные коридоры и ощущение, что ты попал в отдельный мир.

Почему сравнение с Хогвартсом неизбежно

Хогвартс из фильмов по «Гарри Поттеру» стал эталоном фэнтези-школы на десятилетия вперёд. «Крукхейвен» явно играет на том же поле, но меняет оптику: вместо магов — будущие мастера обмана, вместо сказки — смесь «Оливера Твиста» и легенд о Робин Гуде. Это не попытка копировать, а аккуратное переосмысление знакомого тропа.

BBC делает ставку всерьёз

Проект уже включён в сетку вещания BBC на начало 2026 года, а первые кадры показали школу как полноценного героя истории, а не просто фон. На роль директора Каспиана Локетта пригласили актёра с премиями Emmy и BAFTA, а подростковый каст подбирали с расчётом на долгую жизнь сериала. Чувствуется, что «BBC» видит в этом не разовую адаптацию, а потенциальную франшизу.

Почему «Крукхейвен» может обойти сериал HBO

Самое интересное — тайминг. «Крукхейвен» выйдет за год до сериала HBO по «Гарри Поттеру» и успеет первым занять нишу «большой школьной фэнтези» на телевидении. Если сериал выстрелит, именно его будут сравнивать с Хогвартсом, а не наоборот, и это редкий шанс для нового мира задать тон.

Школа, в которую хочется поступить

По первым материалам «Крукхейвен» выглядит именно так, как должна выглядеть лучшая фэнтези-школа: с чёткой системой, внутренними конфликтами и ощущением, что за стенами происходит куда больше, чем показывают на уроках. Если всё сложится, это будет тот самый случай, когда зрители снова начнут спорить не о сюжете, а о том, в какой «класс» они бы попали.

И да — со времён Хогвартса такое ощущение возникало крайне редко.

