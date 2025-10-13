В этих хоррорах женщины не жертвы, они — само зло: 5 фильмов, где главные героини страшнее монстров

Они прекрасны, и от этого мурашки бегут по коже еще быстрее.

В хоррорах женщины часто бегут от монстров. Но есть истории, где они сами — буря, пожар и возмездие в одном теле. Их злодейство пугает не меньше, чем восхищает: в нём есть логика боли, унижения и свободы. Эти пять фильмов показывают, как женская ярость превращается в искусство ужаса.

«Кэрри» (1976)

Тихая, затюканная Кэрри Уайт становится символом самого страшного: когда слабая жертва наконец отвечает. После ведра свиной крови на ней — вся школа горит, как спичка.

Де Пальма снял не просто фильм ужасов, а притчу о расплате. И Сисси Спейсек делает это так хрупко и страшно, что ей веришь до мурашек.

«Ведьма» (2015)

Аня Тейлор-Джой в роли Томасин проходит путь от забитой дочери пуритан до женщины, которая выбирает тьму, чтобы наконец быть собой. Финальная сцена, где она улыбается под шёпот Сатаны, — не акт падения, а рождение силы.

«Ведьма» пугает не кровью, а осознанием: иногда зло — единственный способ выжить.

«Перл» (2022)

Миа Гот создала чудовище, которому хочется аплодировать стоя. Перл — провинциальная девушка с мечтой о сцене, которая режет всех, кто мешает.

Но за безумием — голод по вниманию и любовь, которую ей не дали. Этот хоррор превращает женскую фрустрацию в чистый кинематографический гипноз.

«Мы» (2019)

Лупита Нионго играет сразу двух женщин — ту, что живёт наверху, и ту, что поднялась из подземелья. В их зеркальном противостоянии нет добрых и злых, есть лишь те, кому не досталось солнца.

«Мы» — это хоррор о двойниках, где зло звучит как голос, которому слишком долго затыкали рот.

«Солнцестояние» (2019)

Флоренс Пью проходит путь от сломленной девушки до королевы культа, которая выбирает жертву для огня — и не моргает. Ари Астер снимает этот кошмар как обряд очищения, где ужас — это не насилие, а принятие.

Финальная улыбка Дэни — самое пугающее и прекрасное, что можно увидеть в хорроре XXI века.

Иногда монстры — не наказание, а результат. Эти героини не просто пугают — они заставляют признать: зло может быть красивым, если оно наконец говорит женским голосом.

