Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO

В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO

26 сентября 2025 21:02
Кадр из сериала «Чернобыль»

Зрители их оценили очень высоко.

Не каждый проект может держать планку от первой до последней серии, но у HBO есть особая категория шоу — где каждый эпизод как выверенная глава романа, без проходных сцен и «затычек». Такие сериалы становятся эталоном качества.

«Чернобыль» (2019)

Мини-сериал Крейга Мейзина доказал, что телевидение способно пугать не хуже хоррора. История о катастрофе 1986 года держит зрителя в напряжении даже там, где всё известно заранее.

Сценарий и внимание к деталям создают не просто драму, а документально точное погружение в кошмар — от первых минут взрыва до масштабного сокрытия правды. Здесь нет слабых мест: каждая серия — отдельный удар по нервам.

«Барри» (2018–2023)

Казалось бы, комедия о наёмном убийце, мечтающем стать актёром, обречена быстро исчерпать себя. Но Билл Хейдер сделал из «Барри» уникальное исследование тёмной стороны человеческой психики.

Первые сезоны — абсурдистская чёрная комедия, последние — жестокая драма в духе «Во все тяжкие». И всё это работает без единого провала: каждая серия поднимает ставки и показывает, как главный герой всё глубже тонет в собственной тьме.

«Прослушка» (2002–2008)

Дэвид Саймон превратил опыт криминального репортёра в один из самых честных полицейских сериалов. «Прослушка» — это не про героизацию полицейских, а про систему, где нет победителей.

Каждая серия похожа на репортаж, который вскрывает уязвимость города, чиновников и самих законников. Даже спорный пятый сезон, где появляется тема фейковых новостей, не рушит целостности: сериал по-прежнему работает как энциклопедия городской жизни, рассказанная без купюр.

Эти три проекта объединяет одно: они не знают слова «проходной». Именно поэтому их продолжают считать вершиной телевизионного искусства.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из сериала «Чернобыль»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше