В этих 3 российских сериалах — удивительно крепкая детективная интрига: и №1 вышел в 2026 году

Иногда самая обычная история неожиданно превращается в детектив. Достаточно одной тайны, одного преступления — и жизнь героев начинает распутываться как сложный клубок.

В российских сериалах последних лет таких историй становится всё больше. Мы выбрали три проекта, где личные драмы и семейные тайны переплетаются с настоящим расследованием.

«Время Счастливых»

Действие сериала начинается в 1985 году. Молодая семья с символичной фамилией Счастливые получает квартиру №13 — и начинает новую жизнь.

В этой квартире они проживут почти тридцать лет: через советскую эпоху, бурные 90-е и начало 2010-х. Но одна трагедия навсегда изменит судьбу всех жильцов дома.

«Престиж»

В центре сериала «Престиж» — закрытый посёлок, где живут богатые бизнесмены, техномагнаты и олигархи. Их дети ходят в дорогие школы, а за домами следят няни и обслуживающий персонал.

Но однажды происходит убийство гувернантки — и идеальная картинка элитной жизни начинает трещать по швам. Постепенно становится ясно: у каждого жителя посёлка есть секреты, а мотив для преступления мог быть практически у любого.

«Подслушано в Рыбинске»

Главный герой «Подслушано в Рыбинске» — журналист Юра Мальцев, который неожиданно начинает видеть странные видения будущих смертей. Он пытается предотвратить трагедии, но у него почти ничего не получается.

Ситуация становится ещё сложнее после убийства актрисы местного театра. Юра становится главным подозреваемым, и теперь ему приходится не только искать убийцу, но и доказывать собственную невиновность.

Так три совершенно разные истории объединяет одно: за привычной жизнью героев скрываются тайны, которые рано или поздно всё равно выйдут наружу.