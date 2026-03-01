В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7

Стивен Кинг уже полвека держит планку самого экранизируемого автора современности, и его имя до сих пор работает как магнит для продюсеров и зрителей. Всё началось в семидесятых с «Кэрри» — дебютного романа, который через год превратился в культовый фильм и сделал молодого писателя миллионером.

С тех пор хорроры Кинга исправно приносят ему состояние, а список грядущих адаптаций растянут на годы вперёд. Но те, кто читал его не только под одеялом с фонариком, знают: Кинг хорош не одним лишь страхом. В этой подборке — фильмы и сериалы по его романам, которые не относятся к хоррорам.

«Жизнь Чака», 7,5

Эта драма Майка Флэнагана основана на рассказе Кинга, где автор решил поэкспериментировать: взять самого обычного человека и посмотреть на его судьбу через увеличительное стекло вселенских масштабов, добавив щепотку сверхъестественного.

В итоге получилось три истории, которые складываются в портрет того самого Чака. В прокате картина больших денег не собрала, зато критики встретили её тепло и даже наградили парой престижных статуэток.

«Мистер Мерседес», 7,3

«Мистер Мерседес» — это тот случай, когда Кинг уходит от хоррора в чистое криминальное напряжение. В центре сюжета — отставной полицейский Билл Ходжес, который давно списал себя со счетов, но одно дело не даёт ему покоя. Психопат на угнанном «мерседесе» в своё время влетел в толпу и убил шестнадцать человек — и так и не был найден.

Билл понимает, что официально расследование закрыто, но убийца явно не намерен останавливаться. Тем временем Брэди Хартфилд, тот самый психопат, уже готовит нечто куда более масштабное. Ходжесу приходится собирать старые связи и включаться в игру, где на кону уже не десятки, а сотни жизней.

«11.22.63», 7,8

«11.22.63» — одна из самых необычных экранизаций Кинга, где вместо ужасов приходится иметь дело с путешествиями во времени и политическими заговорами. В центре сюжета — простой школьный учитель, которому выпадает шанс исправить главную трагедию Америки: отправиться в прошлое и не дать убить Джона Кеннеди.

Джеймс Франко в роли этого учителя поначалу действует как идеалист, но чем дольше он задерживается в 1963 году, тем сильнее его затягивает та жизнь — с её ритмом, музыкой, людьми и, конечно, любовью. Только вот каждый шаг в прошлом аукается в настоящем куда страшнее, чем можно было представить.