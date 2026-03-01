Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7

В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7

1 марта 2026 21:02
Кадры из фильмов «Жизнь Чака» (2024), сериалов «Мистер Мерседес», «11.22.63»

Ленты высоко оценили зрители.

Стивен Кинг уже полвека держит планку самого экранизируемого автора современности, и его имя до сих пор работает как магнит для продюсеров и зрителей. Всё началось в семидесятых с «Кэрри» — дебютного романа, который через год превратился в культовый фильм и сделал молодого писателя миллионером.

С тех пор хорроры Кинга исправно приносят ему состояние, а список грядущих адаптаций растянут на годы вперёд. Но те, кто читал его не только под одеялом с фонариком, знают: Кинг хорош не одним лишь страхом. В этой подборке — фильмы и сериалы по его романам, которые не относятся к хоррорам.

«Жизнь Чака», 7,5

Эта драма Майка Флэнагана основана на рассказе Кинга, где автор решил поэкспериментировать: взять самого обычного человека и посмотреть на его судьбу через увеличительное стекло вселенских масштабов, добавив щепотку сверхъестественного.

В итоге получилось три истории, которые складываются в портрет того самого Чака. В прокате картина больших денег не собрала, зато критики встретили её тепло и даже наградили парой престижных статуэток.

Кадр из фильма «Жизнь Чака»

«Мистер Мерседес», 7,3

«Мистер Мерседес» — это тот случай, когда Кинг уходит от хоррора в чистое криминальное напряжение. В центре сюжета — отставной полицейский Билл Ходжес, который давно списал себя со счетов, но одно дело не даёт ему покоя. Психопат на угнанном «мерседесе» в своё время влетел в толпу и убил шестнадцать человек — и так и не был найден.

Билл понимает, что официально расследование закрыто, но убийца явно не намерен останавливаться. Тем временем Брэди Хартфилд, тот самый психопат, уже готовит нечто куда более масштабное. Ходжесу приходится собирать старые связи и включаться в игру, где на кону уже не десятки, а сотни жизней.

Кадр из сериала «Мистер Мерседес»

«11.22.63», 7,8

«11.22.63» — одна из самых необычных экранизаций Кинга, где вместо ужасов приходится иметь дело с путешествиями во времени и политическими заговорами. В центре сюжета — простой школьный учитель, которому выпадает шанс исправить главную трагедию Америки: отправиться в прошлое и не дать убить Джона Кеннеди.

Джеймс Франко в роли этого учителя поначалу действует как идеалист, но чем дольше он задерживается в 1963 году, тем сильнее его затягивает та жизнь — с её ритмом, музыкой, людьми и, конечно, любовью. Только вот каждый шаг в прошлом аукается в настоящем куда страшнее, чем можно было представить.

Кадр из сериала «11.22.63»
Фото: Кадры из фильмов «Жизнь Чака» (2024), сериалов «Мистер Мерседес», «11.22.63»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дания, Канада и США: неожиданные детективные находки для тех, кто устал от банальных расследований Дания, Канада и США: неожиданные детективные находки для тех, кто устал от банальных расследований Читать дальше 1 марта 2026
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Читать дальше 27 февраля 2026
У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи Читать дальше 27 февраля 2026
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата Читать дальше 26 февраля 2026
«Властелин колец» лишь 17-й: рейтинг лучших фильмов по Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd удивил «Властелин колец» лишь 17-й: рейтинг лучших фильмов по Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd удивил Читать дальше 26 февраля 2026
Эти 3 оглушающих фильма о войне даже лучше «Спасти рядового Райана»: №1 — драма из СССР Эти 3 оглушающих фильма о войне даже лучше «Спасти рядового Райана»: №1 — драма из СССР Читать дальше 25 февраля 2026
Из новичков будет не только Ева Грин: Тим Бертон уговорил на третий сезон «Уэнсдэй» свою любимую звезду Из новичков будет не только Ева Грин: Тим Бертон уговорил на третий сезон «Уэнсдэй» свою любимую звезду Читать дальше 25 февраля 2026
Причина не в неудачном времени для проката: BadComedian резко высказался, почему «28 лет спустя: Храм костей» — это провал Причина не в неудачном времени для проката: BadComedian резко высказался, почему «28 лет спустя: Храм костей» — это провал Читать дальше 2 марта 2026
Диверсанты, шпионы и бандиты: 7 крутых сериалов о сыщиках в годы Великой Отечественной Диверсанты, шпионы и бандиты: 7 крутых сериалов о сыщиках в годы Великой Отечественной Читать дальше 2 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше