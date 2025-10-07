Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В этих 3 фэнтези-сериалах нет ни одного слабого сезона: удивительно, но все они созданы Netflix

В этих 3 фэнтези-сериалах нет ни одного слабого сезона: удивительно, но все они созданы Netflix

7 октября 2025 21:02
Кадр из сериала «Аркейн», «Кровь Зевса», «Принц драконов»

К сожалению, не все проекты получили широкую известность.

Фэнтези — жанр коварный. Он требует не только богатого воображения, но и выдержки: легко начать грандиозно, но куда труднее не скатиться в банальность. Эти три сериала не просто удержали уровень — они доказали, что сказка может быть безупречно выстроенной, зрелой и мощной до самого конца.

«Аркейн» (2021–2024)

Netflix редко делает всё идеально, но «Аркейн» — исключение. История по мотивам League of Legends превзошла игру и превратилась в самостоятельный шедевр.

Мир стимпанка, разделённый между богатым Пилтовером и теневым Зауном, оживает в анимации, которая будто нарисована светом и болью. Джинкс и Вай — две сестры, две противоположные силы, две судьбы, летящие навстречу катастрофе.

Каждый эпизод — как картина, каждый диалог — как удар по сердцу. «Аркейн» — редкий случай, когда визуальная красота не скрывает драму, а усиливает её. Второй сезон не уступил первому: даже на пике сериал ушёл достойно, без затянутости и фанатских уступок.

«Кровь Зевса» (2020–2025)

Греческая мифология звучит по-новому, когда за дело берётся Netflix. «Кровь Зевса» — это история о Хероне, сыне громовержца, который должен доказать, что богов можно превзойти. Никаких скучных лекций об Олимпе — здесь кровь, боль и трагедия, завёрнутые в визуальную поэзию.

Каждый сезон — отдельный виток мифологического безумия, где титаны поднимаются из мрака, а герои теряют человечность. Сериал не растянули, не обесценили, не уронили. Он закончил историю тогда, когда нужно — оставив послевкусие эпоса.

«Принц драконов» (2018–2024)

На первый взгляд — просто детское фэнтези, но уже через пару серий становится ясно: «Принц драконов» куда глубже. Мир Ксадии — это не просто место для приключений, а зеркало того, что происходит с человечеством. Люди, эльфы и драконы — не враги, а отражения одних и тех же страстей: жадности, любви, страха перед потерей.

Семь сезонов — и ни одного слабого. Анимация, юмор, философия — всё сбалансировано, будто выточено рукой мастера. Это редкий сериал, где добро и зло не даны в лоб, а постепенно меняются местами.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из сериала «Аркейн», «Кровь Зевса», «Принц драконов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми Читать дальше 8 октября 2025
Стероиды или «ночевал» в тренажерке? Тренер раскрыл, как же «накачался» новый Геральт для «Ведьмака» Стероиды или «ночевал» в тренажерке? Тренер раскрыл, как же «накачался» новый Геральт для «Ведьмака» Читать дальше 7 октября 2025
Арья уже во втором сезоне «Игры престолов» нарушила главное правило Старков: хорошо, что Нед этого не увидел Арья уже во втором сезоне «Игры престолов» нарушила главное правило Старков: хорошо, что Нед этого не увидел Читать дальше 7 октября 2025
7 сезонов, 20 наград, рейтинг 95% на RT и миллионы зрителей по всему миру: «Чужестранка» признана самым красивым фэнтези-сериалом десятилетия 7 сезонов, 20 наград, рейтинг 95% на RT и миллионы зрителей по всему миру: «Чужестранка» признана самым красивым фэнтези-сериалом десятилетия Читать дальше 7 октября 2025
5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты 5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты Читать дальше 6 октября 2025
10 октября на Apple TV+ стартует триллер «Последний рубеж»: запишите себе график выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить новинку 10 октября на Apple TV+ стартует триллер «Последний рубеж»: запишите себе график выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить новинку Читать дальше 6 октября 2025
Беременная Усаги, мнимая «нормальная» жизнь и новый намек на жестокие игры: чем закончился 3 сезон «Алисы в Пограничье» Беременная Усаги, мнимая «нормальная» жизнь и новый намек на жестокие игры: чем закончился 3 сезон «Алисы в Пограничье» Читать дальше 6 октября 2025
И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT Читать дальше 6 октября 2025
Доа и Фатих раскрыли рты — эта дама удивила даже их: кем может оказаться любовница Асиля в «Клюквенном щербете» Доа и Фатих раскрыли рты — эта дама удивила даже их: кем может оказаться любовница Асиля в «Клюквенном щербете» Читать дальше 6 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше