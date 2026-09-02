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Киноафиша Статьи В этих 3 аниме сценарий и интриги, круче чем в «Игре престолов»: серия с Красной свадьбой покажется детским лепетом

В этих 3 аниме сценарий и интриги, круче чем в «Игре престолов»: серия с Красной свадьбой покажется детским лепетом

Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Девочка-волшебница Мадока»

Ленты поразили публику.

«Игра престолов» прославилась сложным сюжетом, политическими интригами, неожиданными поворотами и героями, чьи решения постоянно меняют ход истории. Но в мире аниме тоже хватает историй, способных удивить даже зрителей, привыкших к самым запутанным сценариям.

Собрали именно такие проекты — истории, которые способны держать интригу до самого финала.

«Монолог фармацевта» (2023)

Маомао оказывается во внутреннем дворце после того, как её похищают и продают в служанки. Благодаря знаниям о лекарствах и ядах девушка быстро обращает на себя внимание и начинает разбираться в загадочных болезнях и отравлениях.

Постепенно обычные дворцовые происшествия складываются в более сложную картину. За ними стоят ревность, борьба за влияние, семейные секреты и попытки избавиться от соперников. При этом Маомао приходится постоянно сопоставлять детали и искать связь между событиями.

В «Игре престолов» подобные интриги часто разворачиваются вокруг борьбы за трон, а здесь напряжение создаётся в гораздо более камерных условиях. «Монолог фармацевта» интересен тем, что зрителям предлагают самостоятельно следить за уликами и постепенно собирать картину происходящего вместе с героиней.

Кадр из мультсериала «Монолог фармацевта»

«Монстр» (2004)

В центре истории оказывается хирург Кэндзо Тэнма, который принимает решение спасти жизнь маленькому мальчику, несмотря на приказ руководства. Спустя годы он узнаёт, что спасённый им Йохан Либерт превратился в опасного преступника.

Тэнма отправляется на поиски человека, которому когда-то спас жизнь, и постепенно оказывается втянут в историю убийств и старых тайн. Самое интересное здесь — не вопрос о том, кто преступник. Зритель знает личность Йохана, но долго пытается понять, что превратило его в такого человека.

«Монстр» может заинтересовать поклонников «Игры престолов» именно глубиной персонажей. Здесь нет огромного количества политических лагерей и сражений, зато практически каждый важный герой имеет собственную мотивацию, прошлое и влияние на дальнейшие события. А Либерт страшнее любого Ланнистера.

Кадр из мультсериала «Монстр»

«Девочка-волшебница Мадока» (2011)

Сначала сериал выглядит как обычная история о школьницах, которым предлагают стать волшебницами. Однако довольно быстро привычная сказочная схема начинает рушиться. За исполнение желания приходится платить, а последствия решений героинь оказываются гораздо серьёзнее, чем они могли представить.

Всего за 12 эпизодов история успевает перейти от почти беззаботного начала к драме о выборе, жертве, судьбе и цене надежды. При этом сценарий постоянно переосмысливает события предыдущих серий, поэтому отдельные детали приобретают новый смысл ближе к финалу.

По сравнению с «Игрой престолов» «Мадока» намного короче, но именно это можно считать одним из её преимуществ. Финальные события полностью меняют представление о происходящем и заставляют иначе взглянуть на решения героинь. Шок такой же, как после просмотра серии с «Красной свадьбой».

Кадр из мультсериала «Девочка-волшебница Мадока»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультсериалов «Монолог фармацевта», «Монстр», «Девочка-волшебница Мадока»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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