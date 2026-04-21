В «Екатерина. Фавориты» всё смягчили: как на самом деле умерла Екатерина II и что скрыли в сериале

Смерть Екатерины II в сериалах выглядит почти спокойной сценой прощания. В «Екатерина. Фавориты» императрица уходит из жизни в постели, в окружении близких, успевая отдать последние распоряжения, но исторические источники описывают совсем другую картину.

Что показали и что было на самом деле

В сериале Екатерина II умирает тихо, передав волю о престолонаследии внуку Александру Павловичу. События развиваются аккуратно и без резких деталей, однако по данным современников, всё произошло иначе.

17 ноября 1796 года императрицу нашли без сознания на полу в уборной Зимнего дворца. Причиной стал инсульт и очевидцы описывали тяжёлое состояние: затруднённое дыхание, потерю речи и сильное ухудшение внешнего вида. Екатерина пролежала в агонии более 10 часов, после чего умерла.

Последние часы и мифы

Императрицу перенесли в покои, но из-за состояния её уложили на матрас на полу. Вокруг собирались придворные и родственники, понимая, что спасти её невозможно. Власть в итоге перешла к Павлу I, хотя тема завещания действительно обсуждалась.

После смерти появилось множество слухов. Самые известные — про нелепые обстоятельства в уборной — не имеют исторического подтверждения. Исследователи сходятся в одном: причиной смерти Екатерины II стал инсульт, а детали были искажены слухами и поздними пересказами.

Разница между экранной версией и реальностью заметна. Сериал сглаживает финал, тогда как факты говорят о тяжёлых и драматичных последних часах одной из самых влиятельных правительниц России.