В «Екатерина. Фавориты» всё смягчили: как на самом деле умерла Екатерина II и что скрыли в сериале

В «Екатерина. Фавориты» всё смягчили: как на самом деле умерла Екатерина II и что скрыли в сериале

21 апреля 2026 07:00
Кадр из сериала «Екатерина. Фавориты»

Разница между экранной версией и реальностью заметна.

Смерть Екатерины II в сериалах выглядит почти спокойной сценой прощания. В «Екатерина. Фавориты» императрица уходит из жизни в постели, в окружении близких, успевая отдать последние распоряжения, но исторические источники описывают совсем другую картину.

Что показали и что было на самом деле

В сериале Екатерина II умирает тихо, передав волю о престолонаследии внуку Александру Павловичу. События развиваются аккуратно и без резких деталей, однако по данным современников, всё произошло иначе.

17 ноября 1796 года императрицу нашли без сознания на полу в уборной Зимнего дворца. Причиной стал инсульт и очевидцы описывали тяжёлое состояние: затруднённое дыхание, потерю речи и сильное ухудшение внешнего вида. Екатерина пролежала в агонии более 10 часов, после чего умерла.

Кадр из сериала «Екатерина. Фавориты»

Последние часы и мифы

Императрицу перенесли в покои, но из-за состояния её уложили на матрас на полу. Вокруг собирались придворные и родственники, понимая, что спасти её невозможно. Власть в итоге перешла к Павлу I, хотя тема завещания действительно обсуждалась.

После смерти появилось множество слухов. Самые известные — про нелепые обстоятельства в уборной — не имеют исторического подтверждения. Исследователи сходятся в одном: причиной смерти Екатерины II стал инсульт, а детали были искажены слухами и поздними пересказами.

Разница между экранной версией и реальностью заметна. Сериал сглаживает финал, тогда как факты говорят о тяжёлых и драматичных последних часах одной из самых влиятельных правительниц России.

Фото: Кадр из сериала «Екатерина. Фавориты»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Обычный питерский опер, но с «Береттой»: откуда у Шилова в «Ментовских войнах» элитное оружие Обычный питерский опер, но с «Береттой»: откуда у Шилова в «Ментовских войнах» элитное оружие Читать дальше 20 апреля 2026
Как снимали «Склифосовский»: где находятся главные площадки и как создают эффект настоящей больницы Как снимали «Склифосовский»: где находятся главные площадки и как создают эффект настоящей больницы Читать дальше 17 апреля 2026
Таболин стал круче Брагина: чем удивит второй сезон детективного сериала «Высшая мера» Таболин стал круче Брагина: чем удивит второй сезон детективного сериала «Высшая мера» Читать дальше 22 апреля 2026
Любимая героиня Тося из «Девчат» неожиданно «появилась» в фильме Гайдая «Кавказская пленница»: некоторые узнали об этом спустя 60 лет Любимая героиня Тося из «Девчат» неожиданно «появилась» в фильме Гайдая «Кавказская пленница»: некоторые узнали об этом спустя 60 лет Читать дальше 22 апреля 2026
В брюках клёш ходили не только советские стиляги: как морякам они спасали жизнь В брюках клёш ходили не только советские стиляги: как морякам они спасали жизнь Читать дальше 22 апреля 2026
Все бредят Шиловым из «Ментовских войн», но есть и другие роли: Устюгова в этих сериалах очень люблю Все бредят Шиловым из «Ментовских войн», но есть и другие роли: Устюгова в этих сериалах очень люблю Читать дальше 22 апреля 2026
Гайдай поправил даже самого Булгакова: главные отличия «Ивана Васильевича» от книги Гайдай поправил даже самого Булгакова: главные отличия «Ивана Васильевича» от книги Читать дальше 21 апреля 2026
Самый пошлый фильм СССР сняли еще в 1930 году: такие сцены и сейчас прошли бы только с рейтингом 18+ Самый пошлый фильм СССР сняли еще в 1930 году: такие сцены и сейчас прошли бы только с рейтингом 18+ Читать дальше 21 апреля 2026
В советском кино был всего один фильм, где Никулин снялся с Леоновым: молодежь его уже и не помнит В советском кино был всего один фильм, где Никулин снялся с Леоновым: молодежь его уже и не помнит Читать дальше 21 апреля 2026
