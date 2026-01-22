Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Дюне» намеренно умолчали о возрасте Чани, которую играла 25-летняя Зендея: только в книге указано, сколько ей на самом деле

В «Дюне» намеренно умолчали о возрасте Чани, которую играла 25-летняя Зендея: только в книге указано, сколько ей на самом деле

22 января 2026 15:42
Кадр из фильма «Дюна»

Это решение не повлияло на сюжет.

С историей Чани в «Дюне» случился редкий для Голливуда фокус: возраст персонажа по книге был известен всем заранее — и всё равно никого не остановил. В романе Фрэнка Герберта Чани — 13-летний подросток, а Зендая получила роль уже будучи почти 25-летней. Но на уровне производства это выглядело не «ошибкой кастинга», а осознанной ставкой: студия с самого начала видела в актрисе лицо будущей франшизы.

Контракт на будущее важнее экранного времени

Самое ироничное — в первой части Чани почти нет. Она мелькает в видениях Пола, работает скорее как предчувствие и обещание, чем как полноценная героиня. Но контракт Зендаи изначально подразумевал участие в нескольких фильмах: её «закладывали» на дистанцию, а не под конкретный хронометраж первой картины. Дени Вильнёв объяснял это просто: Чани должна раскрываться постепенно, а не «выстреливать» сразу и перетягивать историю на себя.

Возраст Чани оставили в тумане — и это было удобно

Важная деталь: экранизация не фиксирует возраст Чани вообще. В кино она существует в подвешенном состоянии — без цифр, без прямых реплик, без акцента на подростковости. И это решение выглядит почти хирургическим: убрать тему, чтобы она не мешала. В ранних версиях сценария Чани появлялась чаще, но её сцены сознательно сократили, чтобы не смещать фокус с Пола и его «входа» в мир Арракиса.

Сценарий подрезали так, чтобы вопрос исчез сам собой

Кадр из фильма «Дюна»

После выхода первой части фанаты начали копаться в черновиках и сравнивать с романом — и всплыла любопытная штука: в экранизации исчезли реплики, которые косвенно подчёркивали юность Чани. Формально всё можно списать на монтаж и сокращение хронометража. Но эффект получился слишком аккуратным, чтобы верить в случайность: возраст героини перестал быть частью экранного канона, и обсуждать стало нечего.

Почему студия не стала искать актрису помоложе

Теоретически Warner Bros могла бы пересмотреть кастинг. Практически — это означало бы выкинуть из франшизы мощнейший магнит для аудитории. Зендая — звезда, которую продают постером, интервью, вирусными моментами, трендами и мемами. И студия выбрала очевидное: подгонять персонажа под паспорт никто не собирался, потому что в кино важнее не цифра, а энергия и статус.

И вот парадокс: «Дюна» не «исправила» возраст Чани — она просто перестала его произносить. А когда история молчит, зритель перестаёт спорить с арифметикой и начинает смотреть на героиню как на часть мифа.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Дюна»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Зрелище, способное вызвать отвращение»: новый фильм Бекмамбетова не спас даже голливудский актер Крис Пратт – всего 33% свежести на RT «Зрелище, способное вызвать отвращение»: новый фильм Бекмамбетова не спас даже голливудский актер Крис Пратт – всего 33% свежести на RT Читать дальше 23 января 2026
На третьем «Аватаре» пора остановиться: причины, по которым «Огонь и пепел» станет последним успехом Кэмерона На третьем «Аватаре» пора остановиться: причины, по которым «Огонь и пепел» станет последним успехом Кэмерона Читать дальше 23 января 2026
Боже, какой же он старенький! Включила новую комедию с 91-летним Пьером Ришаром и залипла — рекомендую ее всем друзьям миллениалам Боже, какой же он старенький! Включила новую комедию с 91-летним Пьером Ришаром и залипла — рекомендую ее всем друзьям миллениалам Читать дальше 23 января 2026
10 главных номинантов на «Оскар»: лучше фильмы 2025 года, которые должны посмотреть все 10 главных номинантов на «Оскар»: лучше фильмы 2025 года, которые должны посмотреть все Читать дальше 23 января 2026
Это рекорд: вот какой фильм взял 16 номинаций на «Оскаре» — почему хоррором 2025 года одержимы и критики, и зрители? Это рекорд: вот какой фильм взял 16 номинаций на «Оскаре» — почему хоррором 2025 года одержимы и критики, и зрители? Читать дальше 23 января 2026
Почему Джареда Лето не показали?! Вышел тизер «Властелинов вселенной» — нас ждет новое крутое фэнтези на уровне «Властелина колец» (видео) Почему Джареда Лето не показали?! Вышел тизер «Властелинов вселенной» — нас ждет новое крутое фэнтези на уровне «Властелина колец» (видео) Читать дальше 23 января 2026
Вспомнила о фильме 1995 года с Ривзом и обомлела: в нем предсказали будущее — во многом попали в точку Вспомнила о фильме 1995 года с Ривзом и обомлела: в нем предсказали будущее — во многом попали в точку Читать дальше 23 января 2026
Что за пятая армия была в Битве Пяти Воинств: в «Хоббите» Питер Джексон показал неправильно Что за пятая армия была в Битве Пяти Воинств: в «Хоббите» Питер Джексон показал неправильно Читать дальше 23 января 2026
Питер Джексон объяснил, почему уже больше 10 лет не снимает фильмы: все началось с «Братства кольца» Питер Джексон объяснил, почему уже больше 10 лет не снимает фильмы: все началось с «Братства кольца» Читать дальше 22 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше