В духе «Симпсонов», но про российскую реальность: 20 декабря выходит мультсериал «Русская семейка» — есть трейлер (видео)

Анимационная комедия о семье, где маркетинг, блогинг и гейминг живут под одной крышей.

20 декабря на платформах VK и Rutube стартует мультсериал Русская семейка — анимационная комедия о жизни современной семьи, в которой каждый день превращается в столкновение характеров и привычек.

Создатели не скрывают: формат отсылает к классическим семейным ситкомам вроде Симпсоны, но с акцентом на узнаваемые российские реалии.

Семья как поле для экспериментов

В центре сюжета — обычная семья, где отец увлечён маркетинговыми схемами и идеями «как заработать», дочь грезит блогерской славой, а сын полностью погружён в мир видеоигр.

Мама остаётся тем самым человеком, который ежедневно пытается удержать дом в рабочем состоянии.

Каждый эпизод строится вокруг бытовых конфликтов, знакомых почти всем: споры о деньгах, гаджетах, будущем детей и вечной нехватке времени.

В духе «Симпсонов», но без копирования

По структуре «Русская семейка» следует модели классического анимационного ситкома: короткие серии, яркие типажи, юмор, вырастающий из повседневности.

При этом сериал не уходит в гротеск и не играет в американскую сатиру. Здесь нет вымышленных городков и абстрактных проблем — только российская действительность, поданная через иронию и узнаваемые мелочи.

Кто стоит за проектом

Авторы мультсериала — Владислав и Людмила Довженко, семейная пара из Новороссийска. Проект создавался как независимый и камерный: первый сезон состоит из девяти серий в жанре комедии. Создатели делают ставку не на масштаб, а на точность наблюдений и характеры персонажей.

Где смотреть и что дальше

Премьера «Русской семейки» состоится 20 декабря на VK и Rutube, трейлер уже доступен онлайн.

В планах авторов — лицензирование проекта и выход на крупные онлайн-кинотеатры в следующем году.

Сериал ориентирован на семейный просмотр и на тех, кто хочет увидеть в анимации не абстрактную сатиру, а знакомую повседневную жизнь.

