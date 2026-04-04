В духе «Ликвидации» с Машковым: новая историческая драма, которую точно стоит посмотреть — первые два эпизода пролетели махом

В России снимается немало интересных детективов. Зрители особенно любят сюжеты, где ведется поиск нацистских преступников в стиле «Ликвидации» или «Алекса Лютого». Теперь появилась новинка «Грачи», первые два эпизода которой уже вышли на Wink.

О чем сериал

Действие происходит в послевоенном Ленинграде. Капитан милиции Александр Ратников ведёт расследование серии убийств. Следы приводят к технологу рыбного хозяйства Павлу Ведерникову. Позже выясняется: под видом советского гражданина скрывается Гюнтер Зейлер — бывший заместитель начальника нацистского детского лагеря «Грачи».

Зейлер охотится за семейной коллекцией картин и вещей, утраченной во время войны. Он готов на всё ради находки и планирует уехать за границу. Для Ратникова поимка Зейлера — вопрос чести. У подозреваемого есть ключ к тайне исчезновения дочери капитана военные годы назад.

О съемках

Съёмки проходили в Новой Ладоге и Выборге, а также на воде Ладожского озера. Команда работала примерно на 250 площадках. Среди них были исторические здания и памятники. В финале покажут погоню на лодках с перестрелкой. Эту сцену сняли без компьютерной графики.

При создании картины консультировал Сергей Россинский. Он — главный научный сотрудник сектора по уголовному праву, уголовному процессу и криминологии Института государства и права РАН.

Почему стоит посмотреть

Меня увлек захватывающий детективный сюжет: расследование Ратникова раскрывает шокирующие тайны и не отпускает. Также цепляет личная драма — у героя на кону правда о пропавшей дочери. Сюжет великолепно погружает в атмосферу середины XX века. Много внимания уделяется деталям быта, стилистике и напряженной обстановке. Сюжет очень динамичный, он сочетает в себе и детектив, и боевик, и триллер.