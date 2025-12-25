Меню
Киноафиша Статьи В «Достать ножи 3» выжили не все: объясняем, кто на самом деле оказался убийцей — и да, в тексте много спойлеров

В «Достать ножи 3» выжили не все: объясняем, кто на самом деле оказался убийцей — и да, в тексте много спойлеров

25 декабря 2025 19:35
Кадр из фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»

Дэниэл Крэйг вновь вернулся к роли Бенуа Блана и он там шикарен.

Когда «Достать ножи: Воскрешение покойника» заканчивается, зрители обычно сидят в тишине и пытаются понять, что именно они только что увидели.

Пожалуй, это самый мрачный фильм всей серии, где почти каждый персонаж оказывается не тем, кем казался. Тут и фальшивые спасения, и двойные мотивы, и смерти, которые меняют смысл задним числом. Так кто же в итоге убийца и кто вообще остался в живых? Рассказываем со спойлерами.

С чего все началось

Цепь преступлений запускает монсеньор Джефферсон Уикс — хранитель редкого бриллианта, спрятанного в фамильном склепе. Марта Делакруа боится, что правда о камне разрушит семью и весь город, поэтому обращается за помощью к доктору Нэту Шарпу.

Она подмешивает Уиксу снотворное, но смертельный удар наносит именно Шарп, воспользовавшись спрятанным ножом. Так первая смерть оказывается не случайностью, а частью заранее спланированной схемы.

Кто еще погиб

Дальше события выходят из-под контроля. Шарп убивает Сэмсона Холта, чтобы не делить добычу, а потом сам становится жертвой — Марта отравляет его и уничтожает тело кислотой.

В списке погибших также оказываются Грейс и Прентис Уикс из прошлого семьи и безымянный мужчина, убитый настоятелем Джудом Дюплентеси много лет назад. К финалу в этой истории почти не остается невиновных.

Кто оказался главным убийцей

Именно Марта стоит за большей частью трагедий. Ее мотив — не жадность, а попытка сохранить семью и тайны любой ценой. В итоге она признается настоятелю и принимает смертельную дозу лекарства, закрывая этот круг насилия собственной гибелью. Бенуа Блан прямо говорит, что именно ее «самоотверженность» привела к катастрофе.

«Достать ножи 3» заканчивается без победителей. Тайны раскрыты, но цена оказалась слишком высокой. И, пожалуй, в этом самая жестокая и честная развязка всей трилогии.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 детективных фильмов на Netflix, которые действительно интригуют.

Фото: Кадр из фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
