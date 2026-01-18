В «Доме дракона» все напутали, и даже Мартин ошибся: мы узнали, чем на самом деле болел Визерис — этот диагноз сейчас ставят многим

Король Визерис Таргариен — пожалуй, самый трагичный персонаж в «Доме дракона». Его кончина стала спусковым крючком для ужасной гражданской войны, которая привела к гибели почти всех драконов.

Однако при просмотре сериала многим зрителям было не совсем ясно, от чего именно умер король. Что это за страшная болезнь, которая медленно превратила его в живой скелет? И интересно, что в оригинальной книге эта история описана совсем иначе.

Визерис Таргариен

Визерис Таргариен — один из немногих героев в саге Джорджа Мартина, кого зрители не могут ненавидеть. Он не казнил людей из жестокости, не строил коварных заговоров и не жаждал власти.

Наоборот, это был щедрый, мягкий и очень человечный правитель. Всё, чего он хотел, — чтобы его семья жила в мире и согласии.

Короля искренне любили за его доброту и внимание к подданным. Но очень скоро эти же качества стали восприниматься как слабость, которая в конечном итоге погубила и его, и королевство.

Болезнь Визериса

Смерть короля Визериса в сериале показали особенно тяжело. Он буквально разлагался на глазах у всех: тело покрывали незаживающие язвы, лицо было обезображено, а каждое движение давалось через мучительную боль. К концу он стал похож на ожившего мертвеца.

Создатели «Дома дракона» прямо указали, что Визерис страдал проказой. Однако в оригинальных книгах Джорджа Мартина такой диагноз не ставится.

Там болезнь описана гораздо мягче. Визерис имел лишний вес, мучился от подагры и болей в спине и ногах. Его состояние постепенно ухудшалось, он чаще болел и со временем почти потерял возможность двигаться.

Некоторые детали наводят на мысль о другом недуге. Например, у Визериса мог быть диабет. Он часто ранился об острые края Железного Трона, и раны никак не заживали.

Однажды из-за сильного заражения ему даже ампутировали два пальца. У него были все признаки метаболического расстройства: лишний вес, постоянная слабость, воспаления и хроническая усталость.

При диабете раны действительно заживают очень плохо, а организм становится лёгкой добычей для любой инфекции. Так что вполне возможно, именно эта болезнь стала настоящей причиной его долгих страданий. Сейчас с диабетом долго живут при правильной терапии, но тогда таких препаратов не было.

