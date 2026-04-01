В 3 сезоне «Далекого города» хотят вернуть героиню из прошлого: этот спойлер вывел из себя фанатов

1 апреля 2026 09:25
Кадр из сериала «Далекий город»

Зрители не видят смысла в этом сюжетном повороте.

Накануне финала второго сезона турецкой драмы «Далекий город» социальные сети наводнили удивительные слухи. По данным инсайдеров, сейчас активно ведутся переговоры с актерами о их возвращении в новом телевизионном сезоне.

Ранее появлялась информация, что Ферит Кая, исполнитель роли Демира, покинет популярный проект. Однако теперь источники, специализирующиеся на спойлерах, утверждают обратное: продюсеры хотят сохранить младшего Байбарса в сериале.

Если стороны достигнут договоренности, то в третьем сезоне зрителей якобы ожидает воскрешение Шейды — главной любви Демира и бывшей супруги Джихана Албора. Сюжетный поворот мог бы показаться интригующим, если бы не звучал откровенно нелепо. Но, как хорошо знают преданные поклонники «Далекого города», от авторов можно ждать любых, даже самых неожиданных решений.

Кадр из сериала «Далекий город»

Тот же источник сообщает, что Джерен Морай, появившаяся в проекте в роли Мерьем, уже дала согласие на участие в третьем сезоне. Хотя ранее утверждалось, что у турецкой актрисы эпизодическая роль, и она покинет сериал спустя девять серий.

Если присутствие Мерьем еще можно как-то логически обосновать (о ее возвращении в жизнь Джихана инсайдеры говорили еще в первом сезоне), то мифическое воскрешение Шейды выглядит совершенно необъяснимым, пишет kp.ru.

Фото: Кадры из сериала «Далекий город»
Светлана Левкина
