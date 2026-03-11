Меню
Сначала чуть не увела Сулеймана, а теперь нацелилась на Джихана: в «Далёком городе» появится звезда «Великолепного века», и фанаты уже в ярости

11 марта 2026 21:31
Кадр из сериала «Далекий город»

О Мерьем говорили уже давно.

Новость о пополнении актерского состава в турецком сериале «Далёкий город» вызвала бурное обсуждение среди поклонников. В шоу появится новая героиня по имени Мерьем, которую представят как бывшую возлюбленную Джихана Албора. Правда, радость от этой новости разделили далеко не все фанаты проекта, и в Сети уже можно заметить неоднозначную реакцию.

Мерьем в сериале «Далёкий город»

Слухи о появлении в сериале загадочной Мерьем ходили давно, и теперь они получили официальное подтверждение. Турецкая журналистка Бирсен Алтунташ сообщила, что съемочная группа действительно приступила к поискам исполнительницы этой роли.

Речь идет о той самой девушке, первой любви Джихана, с которой он собирался связать свою жизнь до трагических событий на свадьбе. О ней зрители слышали еще с самого первого сезона, но до сих пор она оставалась закадровым персонажем.

Продюсеры хранят молчание и никак не комментируют происходящее, однако кастинг уже запущен. В турецких соцсетях тем временем вовсю обсуждают имя главной претендентки. По информации инсайдеров, роль Мерьем может достаться актрисе Мелике Ипек Ялова. Поклонники местных дизи наверняка помнят ее по работам в «Великолепном веке» (там она сыграла принцессу Изабеллу, очаровавшую Сулеймана) и «Однажды в Чукурова».

Кадр из сериала «Великолепный век»

Мнение зрителей

Судя по утечкам от инсайдеров, знакомых со сценарием, появление Мерьем в кадре произойдет совсем скоро — в течение ближайших трех серий. Эта новость успела расстроить часть зрителей, которые с нетерпением ждали развития другой сюжетной линии. С самого начала второго сезона ходили разговоры о неких болгарах, которые должны были вмешаться в историю, но вместо этого создатели вводят нового персонажа.

«Мерьем вообще не должна появляться в сериале — ведь у пары ДжихАл и так проблем хватает. У главных героев достаточно испытаний: Боран, который не оставляет их в покое, Эджмель с его бесконечными интригами, Дениз, которого таскают туда-сюда, война между ветвями клана. Зачем добавлять ещё и бывшую возлюбленную?», — пишет автор Дзен-канала «Какой сериал посмотреть».

Впрочем, нашлись и те, кто считает иначе. Некоторые поклонники полагают, что появление Мерьем может пойти на пользу, но только при определенных условиях. Например, если вместе с ней из повествования наконец-то уберут надоевшего всем Борана. Либо если новая героиня станет парой для бывшего мужа Альи, и тогда тот, возможно, переключит свое внимание с главных героев на личную жизнь.

Фото: Кадры из сериалов «Далекий город», «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
