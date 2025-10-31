Меню
В «Человеке-бензопиле» 2025 года нашли умную отсылку к «Атаке титанов»: показываем, если вы моргнули в этот момент

31 октября 2025 13:46
Кадр из фильма «Человек-бензопила: История Резе»

Пара секунд, зато сколько смысла.

MAPPA снова доказала, что умеет прятать пасхалки не хуже, чем скрывать смысл за безумием. В новом фильме «Человек-бензопила: История Резе» фанаты разглядели крошечную, но очень точную отсылку к другому хиту студии — «Атаке титанов». И если вы моргнули в нужный момент, то, скорее всего, её пропустили.

Крылья свободы в зале кинотеатра

В сцене, где Дэндзи и Макима идут в кино, на одном из зрителей видна рубашка с эмблемой, подозрительно похожей на «Крылья свободы» — символ Разведкорпуса из «Атаки титанов». Более того, мужчина с этой эмблемой пострижен точно как Конни Спрингер, один из ключевых персонажей титанской саги.

Совпадение? Скорее дань уважения. Ведь и «Атаку титанов», и «Бензопилу» создаёт одна студия — MAPPA, которая любит разговаривать с фанатами через детали.

Кадр из фильма «Человек-бензопила: История Резе»

Свобода как общая тема

Отсылка не просто забавная, но и символическая. И «Атака титанов», и «Человек-бензопила» вращаются вокруг одной идеи — стремления к свободе, к праву жить, как хочешь, даже если за это придётся платить кровью. MAPPA не просто оставила след — она объединила два мира, где герои мечтают вырваться из ада, каждый своего.

Игра в цитаты продолжается

«История Резе» вообще изобилует киновдохновениями: тут и визуальные отголоски «Константина», и сцена с булавкой — прямой поклон «Леону», и момент с удушением убийцы, снятый почти кадр-в-кадр с «Старикам тут не место». MAPPA превращает свой фильм в киномарафон — с кровью, сарказмом и уважением к классике.

Когда миры сходятся

Отсылка к «Атаке титанов» — не просто шутка, а знак того, что MAPPA создаёт единую вселенную смыслов, где герои разных историй будто живут по соседству. И теперь ясно одно: пересматривать «Человека-бензопилу» стоит не только ради Дэндзи — но и ради того, чтобы поймать очередное подмигивание студии.

Фото: Кадр из фильма «Человек-бензопила: История Резе»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
