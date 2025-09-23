Меню
В больницу даже не заходили, зато устроили катастрофу в нижегородском метро: где снимали сериал «Склифосовский»

23 сентября 2025 11:51
Кадр из сериала «Склифосовский»

В проекте были неожиданные локации.

Сериал «Склифосовский» впервые появился на экранах еще 13 лет назад, в сентябре, и с тех пор не теряет популярности.

Несмотря на то, что сюжет разворачивается в знаменитом московском НИИ, сами съёмки идут совсем в другом месте — в заводской обстановке, на бывшем предприятии, где оборудовали павильоны.

Но создатели не ограничиваются студийными декорациями. В кадре регулярно мелькают самые разные реальные локации, причём иногда довольно неожиданные.

Это добавляет сериалу особый колорит и достоверность, несмотря на «ненастоящую» больницу.

Съемочная группа «Склифосовского» не ограничивалась Москвой. Они побывали, к примеру, в подольском ледовом центре «Витязь». А одна из самых драматичных сцен с ЧП в подземке снималась в Нижнем Новгороде.

Кадр из сериала «Склифосовский»

Актерам повезло и с более теплыми городами. Специальный проект «Море. Солнце. Склифосовский» рождался на сочинском побережье, хотя съемки оказались не такими беззаботными, как ожидалось.

«Так мечтал о море и Сочи, но потом проклинал всё — солнечные удары, бешеный график», — вспоминал Максим Аверин в студии шоу «Привет, Андрей!».

Кадр из сериала «Склифосовский»

Кисловодск запомнился Максиму Аверину куда приятнее — там проходила часть съемок 12 сезона «Склифосовского». Больничные сцены снимали в старинном санатории Орджоникидзе, а в сериях были заметны потрясающие пейзажи кавказского урочища Джилы-Су.

«Делаешь фото, но оно не может передать красоты и широты этой», — делился актер.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какой минус нашли зрители в последних сезонах «Склифосовского».

Фото: Кадры из сериала «Склифосовский»
Светлана Левкина
