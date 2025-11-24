«В “Батальоне” она меня потрясла»: почему Аронова обошла глянцевых звезд и стала в 2025 году №1 по версии зрителей — даже кинокритики в приятном шоке

А ведь много кто делал ставки именно на стройных красоток типа Пересильд.

Мария Аронова вошла в народный рейтинг ВЦИОМ как одна из самых любимых актрис страны — и это тот случай, когда публика оказалась эмоционально точнее профессионалов.

Пока зрители уверенно поставили её в список лучших, кинокритик Александр Шпагин признался: успех актрисы удивил даже его. Но удивил приятно.

Сначала он объясняет, почему выбор публики кажется нетипичным. Обычно в подобных опросах побеждают те, кто красивее, ярче, глянцевее. Так работает массовое восприятие: зритель всегда тянется глазами. И здесь Шпагин деликатно оговаривается:

«Аронова? Тут я даже немного удивлён. Обычно в таких опросах побеждают красивые актёры и актрисы. Потому что зритель — и об этом ещё Эйзенштейн говорил — в первую очередь выбирает внешность. Поэтому я немного скептически отношусь к подобным рейтингам. Но приятно, что выбрали именно её».

А дальше начинается самое интересное. Критик вспоминает драму «Батальонъ» — ту самую роль, которая, по его словам, буквально выбила его из седла. И тут он уже не прячет эмоции:

«Это действительно приятно, потому что в “Батальоне” она меня потрясла. Я никогда не видел актрис с таким мощным, почти мужским темпераментом. Прямо сила Ульянова — такая мощь. Она могла бы играть генералов, полковников — и, собственно, там так и играет».

Он подчёркивает: в мировой и советской школе просто нет таких примеров. Аронова уникальна — и дело не в жанре, не в ролях, а в той лавине энергетики, которая накрывает любую сцену. И одновременно — в способности выключить эту мощь, быть мягкой, спокойной, почти камерной.

«Я даже аналогов привести не могу — ни в советском кино, ни в мировом. У неё какая-то нечеловеческая энергетика, она прям лавиной накрывает всё вокруг. При этом она может эту мощь приглушить, быть не то чтобы лиричной, но очень приятной на экране».

И финальная точка Шпагина звучит почти как объяснение феномена: зритель почувствовал то, что давно ощущали только профессионалы. Аронова — мощная актриса с редкой природной фактурой. И народное признание — не случайность, а закономерность, хоть и неожиданная.

«И удивительно, что характерная актриса вдруг становится народной любимицей. Зритель это почувствовал — и это круто».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что критики выбрали лучшие сериалы. А еще зрители определились с топ-10 российских фильмов 2024 года.