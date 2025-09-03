В башне с 7 лет, свадьба в 23: выяснили, сколько лет Фионе и Шреку в каждой части франшизы

Меню
3 сентября 2025 17:38
Кадр из мультфильма «Шрек»

Да, это не супер важный вопрос, но он все равно волнует многих.

Миллионы людей пересматривали «Шрека» десятки раз, но мало кто задумывался: сколько лет зелёному огру и его возлюбленной? Создатели мультфильмов никогда не называют цифры напрямую, и именно поэтому фанаты годами спорят о возрасте героев. А ведь за этой мелочью скрывается целая история.

Шрек: взрослый, но не старый

В первом мультфильме Шрек выглядит как огр в самом расцвете сил — и не зря. По данным официальных материалов, ему около 30 лет. Ко второй части возраст не меняется, но уже в «Шреке Третьем» он подрос до 32, а в «Шреке навсегда» мы встречаем 34-летнего семейного огра, который, как и многие зрители, начинает ностальгировать по холостяцкой жизни.

Фиона: от башни к трону

С принцессой всё интереснее. Фиона была заточена в башне с семи лет и пробыла там до 23 — именно столько ей в первой части. Во второй — 24 года, в третьей — уже 30, а к финалу ей около 31.

Ирония в том, что на протяжении всех фильмов персонажи переживают взросление вместе с нами, но делают это так незаметно, что кажется, будто времени не прошло вовсе.

Часть Шрек Фиона
Шрек (2001) ~30 лет 23 года
Шрек 2 (2004) ~30 лет 24 года
Шрек Третий (2007) 32 года 30 лет
Шрек навсегда (2010) 34 года ~31 год

Почему это важно

Зная возраст героев, начинаешь иначе смотреть на их историю. Шрек — вовсе не вечный шалопай из болота, а зрелый мужчина, которому приходится учиться ответственности. Фиона — не наивная принцесса, а взрослая женщина, которая прошла путь от пленницы до королевы.

А главное, теперь ясно, почему их семейные перепалки выглядят такими жизненными: Шрек с Фионой примерно ровесники — и оба переживают кризис тридцати.

Читайте также: А вы когда-нибудь задумывались, почему Чарминг в «Шреке» — принц? Ведь королевской родни у него и в помине не было

Фото: Кадр из мультфильма «Шрек»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
