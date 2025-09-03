В башне с 7 лет, свадьба в 23: выяснили, сколько лет Фионе и Шреку в каждой части франшизы

Миллионы людей пересматривали «Шрека» десятки раз, но мало кто задумывался: сколько лет зелёному огру и его возлюбленной? Создатели мультфильмов никогда не называют цифры напрямую, и именно поэтому фанаты годами спорят о возрасте героев. А ведь за этой мелочью скрывается целая история.
Шрек: взрослый, но не старый
В первом мультфильме Шрек выглядит как огр в самом расцвете сил — и не зря. По данным официальных материалов, ему около 30 лет. Ко второй части возраст не меняется, но уже в «Шреке Третьем» он подрос до 32, а в «Шреке навсегда» мы встречаем 34-летнего семейного огра, который, как и многие зрители, начинает ностальгировать по холостяцкой жизни.
Фиона: от башни к трону
С принцессой всё интереснее. Фиона была заточена в башне с семи лет и пробыла там до 23 — именно столько ей в первой части. Во второй — 24 года, в третьей — уже 30, а к финалу ей около 31.
Ирония в том, что на протяжении всех фильмов персонажи переживают взросление вместе с нами, но делают это так незаметно, что кажется, будто времени не прошло вовсе.
|Часть
|Шрек
|Фиона
|Шрек (2001)
|~30 лет
|23 года
|Шрек 2 (2004)
|~30 лет
|24 года
|Шрек Третий (2007)
|32 года
|30 лет
|Шрек навсегда (2010)
|34 года
|~31 год
Почему это важно
Зная возраст героев, начинаешь иначе смотреть на их историю. Шрек — вовсе не вечный шалопай из болота, а зрелый мужчина, которому приходится учиться ответственности. Фиона — не наивная принцесса, а взрослая женщина, которая прошла путь от пленницы до королевы.
А главное, теперь ясно, почему их семейные перепалки выглядят такими жизненными: Шрек с Фионой примерно ровесники — и оба переживают кризис тридцати.
Читайте также: А вы когда-нибудь задумывались, почему Чарминг в «Шреке» — принц? Ведь королевской родни у него и в помине не было