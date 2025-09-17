Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Бандитском Петербурге» это не показали, а зря: как Гусь узнал о связи Челищева с Катей

В «Бандитском Петербурге» это не показали, а зря: как Гусь узнал о связи Челищева с Катей

17 сентября 2025 09:54
Кадры из сериала «Бандитский Петербург»

Одна утренняя сцена изменила судьбу человека.

Владимир Бортко снял «Бандитский Петербург» так, что многие сцены из книг не попали в сериал. Но именно эти детали объясняют внутреннюю логику героев. Самый яркий пример — история Гуся, который первым понял, что у Сергея Челищева и Кати Званцевой завязался роман.

Почему Гусь с самого начала невзлюбил Челищева

Сергей был бывшим сотрудником прокуратуры. Для Гуся это уже звучало как приговор: «ментов» в братве не любили. Но дело было глубже. Гусь считал, что Челищев предал «родную кровь» из-за давней истории с Костей Молотком.

Добавьте сюда унижение на улице, когда Челищев дал ему отпор, и вечное чувство, что новичку дают больше власти, чем старым бойцам.

«Во-первых, Челищев действительно из ментов. Во-вторых, Гусь сразу понял, что он не такой, как остальная братва. Сергей задавал ненужные вопросы, не шел на поклон, а Гусь привык к жёсткой иерархии. Он пытался опустить соперника, но тот не считал нужным подыгрывать. А дальше всё пошло по цепочке: и связь с женой друга, и кровь родных — всё только усилило ненависть», пишет один из фанатов фильма в Сети.

Как он догадался о романе

В сериале показано лишь, что Гусь ухмыляется, когда видит опечаленного Челищева после освобождения Олега Званцева. Но в книге сцена раскрыта яснее: утром Сергей вышел из парадной Кати, а Гусь в это время сидел в машине и всё видел собственными глазами. Это была не догадка, а точная информация, уточняет «Горожанин о кино».

Остаётся вопрос — зачем он там оказался? Возможно, случайность. А может, Виктор Павлович Говоров действительно отправил его присмотреть. Но для Гуся факт измены оказался достаточным, чтобы развязать конфликт. И после этой сцены дорога Сергея к нормальной жизни закрылась окончательно: «К нам проще попасть, чем выйти».

Читайте также: «Бандитский Петербург» и алюминиевые миллионы: сколько на самом деле мог заработать Челищев и почему в фильме сильно наврали

Фото: Кадры из сериала «Бандитский Петербург»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Читать дальше 26 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
Включите еще раз «Аутсорс» — и увидите: эти 5 скрытых приемов меняют весь смысл сериала Включите еще раз «Аутсорс» — и увидите: эти 5 скрытых приемов меняют весь смысл сериала Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Читать дальше 27 сентября 2025
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Читать дальше 26 сентября 2025
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Читать дальше 25 сентября 2025
«Крутая перемена» вернулась и снова «рвет» сентябрьские топы: раскрываем секрет локаций 2 сезона «Крутая перемена» вернулась и снова «рвет» сентябрьские топы: раскрываем секрет локаций 2 сезона Читать дальше 24 сентября 2025
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше