В «Бандитском Петербурге» это не показали, а зря: как Гусь узнал о связи Челищева с Катей

Владимир Бортко снял «Бандитский Петербург» так, что многие сцены из книг не попали в сериал. Но именно эти детали объясняют внутреннюю логику героев. Самый яркий пример — история Гуся, который первым понял, что у Сергея Челищева и Кати Званцевой завязался роман.

Почему Гусь с самого начала невзлюбил Челищева

Сергей был бывшим сотрудником прокуратуры. Для Гуся это уже звучало как приговор: «ментов» в братве не любили. Но дело было глубже. Гусь считал, что Челищев предал «родную кровь» из-за давней истории с Костей Молотком.

Добавьте сюда унижение на улице, когда Челищев дал ему отпор, и вечное чувство, что новичку дают больше власти, чем старым бойцам.

«Во-первых, Челищев действительно из ментов. Во-вторых, Гусь сразу понял, что он не такой, как остальная братва. Сергей задавал ненужные вопросы, не шел на поклон, а Гусь привык к жёсткой иерархии. Он пытался опустить соперника, но тот не считал нужным подыгрывать. А дальше всё пошло по цепочке: и связь с женой друга, и кровь родных — всё только усилило ненависть», — пишет один из фанатов фильма в Сети.

Как он догадался о романе

В сериале показано лишь, что Гусь ухмыляется, когда видит опечаленного Челищева после освобождения Олега Званцева. Но в книге сцена раскрыта яснее: утром Сергей вышел из парадной Кати, а Гусь в это время сидел в машине и всё видел собственными глазами. Это была не догадка, а точная информация, уточняет «Горожанин о кино».

Остаётся вопрос — зачем он там оказался? Возможно, случайность. А может, Виктор Павлович Говоров действительно отправил его присмотреть. Но для Гуся факт измены оказался достаточным, чтобы развязать конфликт. И после этой сцены дорога Сергея к нормальной жизни закрылась окончательно: «К нам проще попасть, чем выйти».

