Киноафиша Статьи В «Аватаре» все существа с 6 конечностями, кроме На’ви — у них 4: это ошибка художников или задумка Кэмерона?

27 ноября 2025 16:40
Кадр из фильма «Аватар»

Не случайность, а вмешательство.

В декабре выходит «Аватар 3», и пока фанаты ждут премьеры, многие пересматривают первые части и вдруг замечают странность, которую раньше легко пропускали мимо глаза: почти все животные Пандоры имеют шесть конечностей, а На’ви — всего четыре. Экосистема будто выбрала две разные эволюционные линии: мощную звериную и утончённо-гуманоидную.

Почему фауна Пандоры шестиногая

У планеты другая физика. Гравитация ниже земной, плотность атмосферы выше — поэтому титанотерии и танаторы могут быть огромными и при этом двигаться стремительно.

Шестиконечная модель даёт устойчивость и динамику: две пары передних конечностей действуют как амортизаторы, третья — как толчковая группа. Такая конструкция позволяет разгоняться, прыгать, разворачиваться, будто масса тела не в тоннах, а в килограммах.

На’ви — как будто не из той эволюции

Четыре конечности, две руки, две ноги — классика Homo sapiens. У животных Пандоры четыре глаза, дополнительные дыхательные щели, гладкая кожа. На’ви — исключение: обычный нос, привычная мимика, волосы, которые отсутствуют у большинства местных видов. Их хвост — единственная «общая деталь», но используется не для древолазания, а как интерфейс-переходник к банши, лютоконям и Дереву-матери.

Кадр из фильма «Аватар»

Версия, которую фанаты считают самой убедительной

Не случайность, а вмешательство. В фильме есть пролемуры — полуразумные приматы с раздвоенными предплечьями. Если предположить, что предки На’ви когда-то имели шесть конечностей, хвост с нервной кисточкой мог появиться позже — как адаптация к связи с Эйвой.

Лишние пары конечностей могли исчезнуть, если вид начали «упрощать», оставляя только то, что важно для контакта, а не для охоты, пишет «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

Что ждём дальше

Если «Аватар 3» пойдёт вглубь истории Пандоры, мы можем наконец увидеть, откуда взялись На’ви: эволюция ли это, эксперимент планеты или работа разумных деревьев, которые выводили себе партнёров по связи. Интрига держится пятнадцать лет — и теперь у неё есть шанс раскрыться.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители нашли три главных минуса «Аватара 2».

Фото: Кадр из фильма «Аватар»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
4 комментария
