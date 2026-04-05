В апреле на Netflix — огромный выбор новинок: 3 свежих фильма, которые скрасят унылый вечер

5 апреля 2026 15:13
Кадр из фильма «28 лет спустя: Храм костей»

И не заметите, как пролетит время.

Апрель на Netflix оказался богат на громкие премьеры. В каталоге появились сразу несколько новых проектов, которые уже успели привлечь внимание зрителей. Среди них — долгожданное продолжение культового сериала, неожиданная комедия и мрачный хоррор с сильным актерским составом.

Острые козырьки: Бессмертный человек — возвращение Томми Шелби

После завершения сериала история «Острых козырьков» получила продолжение в полнометражном фильме «Бессмертный человек». Киллиан Мерфи вновь вернулся к роли Томми Шелби, а сюжет стал более мрачным и драматичным.

Фильм вызвал неоднозначную реакцию фанатов, но для поклонников оригинального сериала он стал обязательным к просмотру. Это финальная глава, которая подводит итог истории культовой криминальной семьи.

Анаконда — неожиданная комедия с громкими именами

Новая «Анаконда» 2025 года оказалась не хоррором, а комедией с Полом Раддом и Джеком Блэком. Фильм собрал хорошую кассу в кинотеатрах и теперь появился на Netflix.

Главная сила проекта — харизма актеров и легкая ностальгическая атмосфера. Это идеальный вариант для вечернего просмотра, когда хочется чего-то легкого и веселого.

28 лет спустя: Храм костей — мрачный хоррор нового поколения

Еще одной громкой новинкой стал фильм «28 лет спустя: Храм костей». Это продолжение культовой зомби-франшизы, которое расширяет знакомую вселенную.

Главную роль исполнил Рэйф Файнс, а сам фильм получил мрачную атмосферу и философский подтекст. Критики уже называют его одним из самых сильных хорроров последних лет.

Апрельские новинки Netflix получились разнообразными — от криминальной драмы до комедии и хоррора. Но именно эти три проекта уже стали главными премьерами месяца.

Фото: Кадр из фильма «28 лет спустя: Храм костей»
Анастасия Луковникова
