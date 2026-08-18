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Киноафиша Статьи В 80-х в Италии выпустили свои «Ментовские войны»: в СССР сходили с ума по этому сериалу, пока на родине только смеялись

В 80-х в Италии выпустили свои «Ментовские войны»: в СССР сходили с ума по этому сериалу, пока на родине только смеялись

18 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ментовские войны»

Реакция зрителей была неоднозначной.

Когда в 2000-х на экраны вышли «Ментовские войны», сериал быстро стал одним из главных криминальных хитов своего времени. Но похожая история появилась в Европе задолго до него. Итальянский «Спрут» начал выходить ещё в 1984 году и получил девять продолжений.

В центре сюжета — комиссар Каттани, который противостоит сицилийской мафии и коррупции, проникшей в государственные структуры.

«Спрут» и «Ментовские войны»

Оба сериала показывают работу полиции изнутри и делают акцент на борьбе не только с преступниками, но и с системой, которая часто играет на их стороне. Герои сталкиваются с предательством, давлением и опасностью, но продолжают делать свою работу.

Разница лишь в масштабе угрозы: Каттани противостоит мафии, а российские оперативники — криминальным группировкам и коррумпированным чиновникам. Но конфликт остаётся прежним: честный человек пытается выжить в системе, где правила постоянно нарушают.

Кадр из сериала «Спрут»

Как «Спрут» стал хитом в СССР

В Советский Союз сериал пришёл уже в 1986 году и произвёл сильное впечатление. Мафия, политические интриги, покушения и герой, который открыто бросает вызов преступной системе, были необычны для советского телевидения.

Каттани быстро превратился для зрителей в символ принципиальности и смелости. При этом сегодня бывшие советские зрители вспоминают сериал уже с некоторой иронией.

«Несколько лет назад я разговаривала с итальянкой, хорошо знавшей русский язык, и вспомнила, какой ажиотаж в СССР вызывал "Спрут". Она очень удивилась и рассмеялась: по её словам, в Италии сериал не воспринимали настолько серьёзно, потому что зрители прекрасно понимали — настолько принципиальных полицейских в реальной жизни почти не бывает», — делится впечатлением зрительница в Сети.

«Бандитский Петербург»

Со временем «Спрут» начал страдать от той же проблемы, что и многие длинные криминальные франшизы: сюжет становился всё менее убедительным. Похожая судьба постигла и «Бандитский Петербург», который многие считают особенно сильным именно в первых частях.

«Начиная с третьей части "Спрута", история стала казаться мне всё менее правдоподобной. Сюжет уже не так увлекал, поэтому продолжать просмотр я не захотел. Похожая ситуация была и с "Бандитским Петербургом" — по-моему, сильнее всего получились первые две части, "Барон" и "Адвокат"», — пишет один из пользователей.

Но это не отменяет главного. «Спрут», «Бандитский Петербург» и «Ментовские войны» успели стать частью истории. Сегодня их смотрят уже ради атмосферы и ностальгии.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Спрут», «Ментовские войны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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