В 8 серии 5 сезона «Очень странных дел» не было ни демогоргонов, ни демопсов: объясняем, почему Векна забыл про свою армию

В 8 серии 5 сезона «Очень странных дел» не было ни демогоргонов, ни демопсов: объясняем, почему Векна забыл про свою армию

5 января 2026 11:21
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Финальная схватка прошла без лишнего шума.

Финал пятого сезона «Очень странных дел» получился масштабным, трагичным и предельно собранным. Но именно в решающих сценах внимательные зрители заметили странное отсутствие: в главной битве так и не появились демогоргоны — монстры, с которых когда-то началась вся история. Братья Даффер уверяют: это не упущение, а осознанный художественный выбор.

Почему демогоргоны не появились в решающей битве

По словам Мэтт Даффер, Векна просто не ожидал удара там, где его нанесли. Финальная атака происходила внутри его сознания — на территории, которую он считал полностью своей.

Он не готовился к обороне и был уверен, что контролирует ситуацию. Именно эта самоуверенность и стала для него роковой.

Зачем армия, если есть Пожиратель разума

Создатели подчёркивают: с точки зрения логики Векны демогоргоны были попросту не нужны. Если у тебя есть Пожиратель разума — гигантское, всепоглощающее существо, — зачем звать «пехоту»?

Дафферы прямо называют демогоргонов «муравьиной армией», а Пожирателя разума — целой живой планетой. Векна считал, что этого достаточно, чтобы справиться с любой угрозой.

Демогоргоны — не цивилизация

Сериал ещё в четвёртом сезоне показал важную деталь: демогоргоны не образуют обществ, городов или структур. Они существуют как дикие хищники, а не как организованная сила.

Поэтому ждать от них скоординированного участия в сложной финальной схватке было бы нелогично с точки зрения мира «Очень странных дел».

Усталость от монстров — редкая честность авторов

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Братья Даффер также откровенно признались, что опасались зрительской усталости.

За пять сезонов демогоргоны были показаны во всех возможных вариациях — от ночного кошмара до боевых тварей. Возвращать их в финале означало бы повторяться и размывать фокус. Создатели сознательно оставили центр внимания за Векной и Пожирателем разума — главными воплощениями зла сериала.

Подводим итог

Отсутствие демогоргонов в финале — не ошибка и не забывчивость. Это знак того, что «Очень странные дела» в последний раз сделали ставку не на знакомых монстров, а на смысл, последствия и цену победы.

Сериал заканчивается не парадом ужастиков, а тихим, горьким и взрослым выводом — и именно поэтому финал работает так сильно.

Ранее мы писали: Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
