В 7 серии сериала «Чужой: Земля» грубо нарушили канон, поддерживающийся десятилетиями: касается ксеноморфов

19 сентября 2025 14:15
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Теперь фанатам придется перестраиваться на новые правила.

Франшиза «Чужой» держалась на железном правиле: тварь всегда охотится во мраке. Но в 7-й серии «Чужой: Земля» зрителям впервые показали ксеноморфа днём — и это момент, который уже разделил фандом.

Как Венди приручила монстра

В эпизоде героиня Сидни Чандлер выпускает ксеноморфа из лаборатории. Вместо ожидаемой бойни он не нападает на людей, а словно признаёт Венди «своей».

Она впервые отдаёт ему приказ — и он выполняет его, бросаясь на солдат корпорации Prodigi. Режиссёр эпизода Дана Гонсалес объяснил:

«Мы хотели показать, что Венди и монстр соединены, что она ощущает контроль и доверяет ему. Этот момент мы подготавливали ещё в шестой серии».

Ксеноморф при дневном свете — вызов канону

До этого встречи с Чужими всегда происходили в темноте, что усиливало ужас. Но теперь выясняется: они способны охотиться и при свете дня. Это ломает привычный хоррор-кодекс — герои не могут чувствовать себя в безопасности даже под солнцем.

Почему это спорный шаг

Создатель монстра Ганс Руди Гигер изначально сделал его «слепым», полагающимся на иные чувства. Именно в этом крылась пугающая неопределённость. Теперь же шоу добавляет новый штрих: возможно, ксеноморфы вовсе не уязвимы при свете, а напротив — ещё опаснее.

Что ждёт зрителей дальше

Этот эпизод — не случайная вольность, а заявка на то, что в «Земле» правила игры меняются. Ксеноморфы становятся непредсказуемыми: они будут атаковать и в джунглях под солнцем, и ночью в коридорах лабораторий. Для поклонников это может стать кощунством, но ставки в сериале теперь выше, чем когда-либо.

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
