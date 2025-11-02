Меню
Киноафиша Статьи В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии

В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии

2 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Ведьмак»

При этом никакого отношения к Ривии он не имел.

Имя «Геральт из Ривии» звучит как титул рыцаря. В нём есть звон, география и немного пафоса — но, увы, никакой правды. На самом деле Геральт в «Ведьмаке» не имеет к этому королевству никакого отношения. Он не жил в Ривии, не сражался за неё и даже не родился рядом. Так откуда же взялось это имя, ставшее нарицательным для всего ведьмачьего мира?

Эта интрига раскрылась только в 4 сезоне сериала Netflix.

Поддельный акцент и придуманный род

История начинается в Каэр Морхене — цитадели ведьмаков, где Геральт провёл своё детство. Именно там старый наставник Весемир однажды дал практический совет юным мутантам: выберите себе фамилию, чтобы обычным людям было легче вам доверять.

Ведьмак без родословной — подозрителен, а вот ведьмак «из Ривии» звучит куда благороднее. Юный Геральт воспринял совет буквально. Сначала он хотел назваться Геральтом Роджером Эриком дю От-Бельгард — и тут Весемир благоразумно вмешался, объяснив, что клиенты не закажут контракт у француза из оперы. Так появилось простое и звучное «из Ривии».

Чтобы выглядеть убедительнее, Геральт даже подделал ривийский акцент. И, по сути, успешно выстроил собственный бренд: клеймо, под которым его знали трактирщики, короли и чудовища.

Как ложь стала реальностью

Кадр из сериала «Ведьмак»

Судьба любит иронию. В одном из своих приключений Геральт, сам того не желая, действительно стал рыцарем Ривии. Во время Второй Северной войны он случайно оказался на переправе, где нильфгаардцы громили лирийцев. Вместе с Кагыром он поднял войско, помог отбить атаку и спас армию королевы Мэвы — правительницы Лирии и Ривии.

Мэва, не зная, что перед ней ведьмак с выдуманной биографией, торжественно посвятила Геральта в рыцари Ривии. Так фальшивое происхождение обрело законную силу.

Имя, которое приросло

Ирония в том, что в мире, где всё решают кровь и род, самый «неродовитый» человек получил титул от королевы. «Геральт из Ривии» стал настоящим, но не потому, что был записан в хроники, а потому, что это имя прожило вместе с ним.

Он не искал славы и не держался за титул. Но за ним тянулся шлейф поступков, и каждая легенда — от «Мясника из Блавикена» до рыцаря Ривии — была не придумана, а заработана.

Так ведьмак без родины обрёл имя, которое пережило даже его меч. И, пожалуй, это лучшая метафора всего саги: в мире, где правду подменяют маски, важно не то, откуда ты, а кем стал, когда снял их.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Анастасия Луковникова
