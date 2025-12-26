В 4 сезоне «Клюквенного щербета» нашли ляп, который невозможно объяснить: взяли и забыли про важного персонажа

Четвёртый сезон «Клюквенного щербета» уверенно движется вперёд, наращивая новых персонажей и конфликты, но при этом оставляет за бортом тех, кто, казалось бы, должен быть в самом центре внимания. Самый показательный пример — Алев-младшая, дочь Абдуллаха и покойной Алев, о существовании которой сериал словно забыл.

Ребёнок, которого будто не существует

Пока были живы Мустафа, Доа и Ишил, Алев-младшая регулярно мелькала в кадре и оставалась частью семейной динамики. Сейчас же создаётся ощущение, что девочку просто вычеркнули. В доме Уналов живут сразу несколько детей, Абдуллах недавно женился в третий раз, но о младшей дочери почти не говорят и её почти не показывают.

И это особенно странно, если вспомнить, что в период отношений с Ишил Апо не прятал ребёнка и даже знакомил её с женщиной, будучи женатым на Пембе. Теперь же Алев будто стала неудобным напоминанием о прошлом.

Салкым — заботливая только на словах

Новая жена Абдуллаха активно вмешивается в жизнь Нурсемы, позиционирует себя как мягкую и внимательную женщину, но при этом полностью игнорирует маленькую Алев. Ни сцен привязанности, ни даже формального участия в жизни ребёнка зрителям не показывают. Равнодушие Апо в этой ситуации выглядит не менее странно.

Не лучше ведут себя и Сонмез с Кывылджим: обсуждая детей в доме Фатиха, они неизменно говорят о Джемре, будто других малышей там просто нет.

Контраст с линией Фатиха и Джемре

На фоне этого особенно бросается в глаза линия Фатиха. После смерти Доа он стал заметно больше времени уделять дочери, а Башак, несмотря на фиктивный брак, искренне старается быть рядом с Джемре. Этот контраст лишь подчёркивает, насколько искусственно выглядит «исчезновение» Алев-младшей.

Она всё ещё в кадре — формально

Формально ребёнок в сериале есть. Иногда Алев можно заметить со спины, в детской комнате, на заднем плане. На одном из эпизодов Чимен играет с Джемре и Апо-младшим, а Алев сидит рядом — молча, без акцента, как мебель. Такое ощущение, что сценаристы сами не решили, зачем этот персонаж им дальше нужен.

Забытое наследие Алев

Алев-младшая — единственное живое напоминание о любви Алев и Абдуллаха. И именно поэтому её игнорирование выглядит особенно болезненно и сюжетно небрежно. Если тенденция сохранится, зрителей вряд ли удивит, если девочка однажды просто исчезнет из «Клюквенного щербета» без объяснений — тихо, как будто её и не было.

