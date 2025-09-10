В 4 сезоне «Клюквенного щербета» будет изменять Доа, да еще и с членом семьи: зрители с трудом верят арабским спойлерам

Премьера четвертого сезона «Клюквенного щербета» уже назначена на 12 сентября, и чем ближе дата выхода, тем больше страсти кипит вокруг сюжета. Зрители только успели переварить анос, где все живы и здоровы, а в Сети появились новые спойлеры — и они способны перевернуть всё восприятие истории.

Поцелуй, которого не ожидали фанаты

Арабские источники утверждают: в новых сериях Доа и Фираз сблизятся. Более того, ходят слухи, что в Сарыере уже отснята сцена их поцелуя в гостинице. Для многих фанатов это звучит как чистой воды провокация, ведь до этого казалось невозможным свести этих героев в одну линию.

Кризис в семьях — почва для романа

Слухи подпитывает и первый тизер: Доа вновь говорит Фатиху о разводе, а Фираз бросает Нурсеме фразу о том, что, возможно, им лучше расстаться. В кадре — Доа получает смс, Фираз кому-то пишет любовные сообщения. Всё это зрители сочли намёком на новую связь.

Интрижка или серьёзные чувства?

Источники уточняют: речь идёт не о долгосрочном романе, а скорее об интрижке, на фоне которой Нурсему, вероятно, действительно придётся пережить развод. Для поклонников, которые верили в её союз с Фиразом, это звучит как удар ниже пояса.

Реакция фанатов — смесь шока и недоверия

В соцсетях зрители делятся эмоциями: кто-то возмущён абсурдностью поворота, кто-то считает, что сценаристы намеренно «мутят воду», а часть поклонников уверена — всё закончится несерьёзно и в финале герои вернутся к привычным парам.

Но одно ясно точно: даже до выхода сезона «Клюквенный щербет» снова стал самым обсуждаемым сериалом Турции.

