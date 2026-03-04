В 4 сезоне «Горячей точки» Жеку ждет еще больше испытаний: НТВ лихо меняет правила игры

Меню
4 марта 2026 15:13
Кадр из сериала «Горячая точка»

Вместо спокойствия героя Арсения Робака ждут новые враги и опасные решения.

Четвертый сезон сериала НТВ «Горячая точка» обещает стать одним из самых напряженных. Жека Мурин уезжает из Воронежа в Подмосковье, строит жизнь с Татьяной, воспитывает сына. Кажется, герой наконец-то может выдохнуть. Но «Горячая точка» не была бы собой без жестких поворотов.

Спокойствие длится недолго

Жека помогает своему другу Руслану, который развивает охранный бизнес и компанию «Рустрой». И именно здесь начинается новый виток проблем: на сотрудника фирмы совершается нападение. Мурин, отвечающий за безопасность, вмешивается и спасает девушку Раю.

Он еще не понимает, что эта встреча станет частью опасной игры против него. Параллельно Жека продолжает искать Катю Подольскую — женщину, причастную к гибели его матери. И она не намерена скрываться. Теперь это открытая война.

Герой меняется

Исполнитель главной роли Арсений Робак говорит о своем персонаже честно:

«В новом сезоне “Горячей точки” Жеку ждут действительно серьёзные испытания. Он становится взрослее, жёстче, местами даже более закрытым».

Если раньше он часто действовал на эмоциях, то теперь вынужден просчитывать шаги наперёд — слишком высокая цена ошибки. Под ударом оказываются не только он сам, но и его близкие.

Съемки проходили в Москве и Московской области. Создатели обещают новые локации, в том числе атмосферный домик в лесу, который впервые появится на экране. Дату премьеры пока держат в секрете, но уже понятно: впереди у Жеки самый сложный сезон.

Фото: Кадр из сериала «Горячая точка»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
