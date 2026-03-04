В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом

В 2026 году одной из самых ожидаемых новинок турдизи стал сериал «Ты тот, кого я люблю». Я долго сомневалась, смотреть его или нет, ведь тема довольно избитая — брак деревенской девушки и парня-мажора по принуждению. Однако я все же потратила на него вечер и не пожалела.

Вот только во время просмотра я ужаснулась от увиденного. Но обо всем по порядку — делюсь с вами первыми впечатлениями! Предупреждаю — будут спойлеры!

Сюжет сериала «Ты тот, кого я люблю»

История рассказывает об Эркане — парне из богатой семьи, который проходит службу в армии. Во время землетрясения он патрулирует какие-то глухие места вдали от цивилизации и встречает деревенскую девушку Диджле. По воле случая Эркана ранят, и девушка спасает его жизнь.

Не буду выдавать много спойлеров, но они все же будут. Стечение обстоятельств приводит к тому, что Экран женится на Диджле. Но это не брак по любви — Эркан лишь отплатил долг и спас девушке жизнь.

Так или иначе, парочка едет в Стамбул, и Эркан вынужденно приводит свою супругу в дом родителей. А там, по классике, настоящее змеиное логово. Родители принимают новость о браке в штыки, ведь парень уже помолвлен с другой. И этот союз чрезвычайно важен для будущего не только семьи, но и компании.

Что меня шокировало

С сюжетом все понятно, не в первый раз турки женят богача на деревенщине. Но мой шок случился сразу в первой серии, когда показывали, как живет Диджле на родине.

Бедняжка не умеет ни читать, ни писать, ходит в обносках и ворует еду, чтобы прокормить мать. Вся ее жизнь строится вокруг двух братьев — крайне отвратительных типов. А для них главное — честь, поэтому девушке запрещено выходить из дома, не говоря уже о том, чтобы заговорить с кем-то.

Диджле постоянно избивают, а при подозрении на то, что ее могли осквернить — просто приставляют пистолет к виску. И честно, в свои 33 года еще не видела такой дремучести и нищеты даже на экране. По уровню «дичи» сериал переплюнул десятки проектов, которые я до этого видела.

В Стамбуле тоже не лучше

Можно подумать, что семья Эркана на фоне этого мрака практически идеальна. Но нет, у них свои «тараканы», и святое семейство ничуть не лучше. В погоне за деньгами они совсем потеряли моральный облик и обзавелись кучей психических заболеваний.

И будьте готовы, что это не классическая история любви, где он увидел ее и сразу влюбился. Эркан периодами бесит, ведет себя как тряпка и полностью зависит от своей семьи. Но благодаря встрече с Диджле у него началась переоценка ценностей.

Что мне понравилось

Несмотря на все ужасы, сериал захватывает моментально. Актриса, играющая Диджле просто идеально воплощает этот образ на экране. Химия между актерами есть, искры летят, но и предрассудки сильны по обе стороны.

Я ожидала классическую историю, а получила что-то новое и волнующее. Признаюсь, турки в этот раз смогли меня удивить, хоть и показали нелицеприятную сторону своего общества, где женщина — лишь третий сорт.

Сериал «Ты тот, кого я люблю», говорит громко, честно и даже болезненно. И поэтому уже понятно, что в скором времени он станет хитом.