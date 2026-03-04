Меню
В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом

4 марта 2026 21:02
Кадр из сериала «Ты тот, кого я люблю»

Но уже понятно, что проект станет хитом.

В 2026 году одной из самых ожидаемых новинок турдизи стал сериал «Ты тот, кого я люблю». Я долго сомневалась, смотреть его или нет, ведь тема довольно избитая — брак деревенской девушки и парня-мажора по принуждению. Однако я все же потратила на него вечер и не пожалела.

Вот только во время просмотра я ужаснулась от увиденного. Но обо всем по порядку — делюсь с вами первыми впечатлениями! Предупреждаю — будут спойлеры!

Сюжет сериала «Ты тот, кого я люблю»

Кадр из сериала «Ты тот, кого я люблю»

История рассказывает об Эркане — парне из богатой семьи, который проходит службу в армии. Во время землетрясения он патрулирует какие-то глухие места вдали от цивилизации и встречает деревенскую девушку Диджле. По воле случая Эркана ранят, и девушка спасает его жизнь.

Не буду выдавать много спойлеров, но они все же будут. Стечение обстоятельств приводит к тому, что Экран женится на Диджле. Но это не брак по любви — Эркан лишь отплатил долг и спас девушке жизнь.

Так или иначе, парочка едет в Стамбул, и Эркан вынужденно приводит свою супругу в дом родителей. А там, по классике, настоящее змеиное логово. Родители принимают новость о браке в штыки, ведь парень уже помолвлен с другой. И этот союз чрезвычайно важен для будущего не только семьи, но и компании.

Что меня шокировало

Кадр из сериала «Ты тот, кого я люблю»

С сюжетом все понятно, не в первый раз турки женят богача на деревенщине. Но мой шок случился сразу в первой серии, когда показывали, как живет Диджле на родине.

Бедняжка не умеет ни читать, ни писать, ходит в обносках и ворует еду, чтобы прокормить мать. Вся ее жизнь строится вокруг двух братьев — крайне отвратительных типов. А для них главное — честь, поэтому девушке запрещено выходить из дома, не говоря уже о том, чтобы заговорить с кем-то.

Диджле постоянно избивают, а при подозрении на то, что ее могли осквернить — просто приставляют пистолет к виску. И честно, в свои 33 года еще не видела такой дремучести и нищеты даже на экране. По уровню «дичи» сериал переплюнул десятки проектов, которые я до этого видела.

В Стамбуле тоже не лучше

Кадр из сериала «Ты тот, кого я люблю»

Можно подумать, что семья Эркана на фоне этого мрака практически идеальна. Но нет, у них свои «тараканы», и святое семейство ничуть не лучше. В погоне за деньгами они совсем потеряли моральный облик и обзавелись кучей психических заболеваний.

И будьте готовы, что это не классическая история любви, где он увидел ее и сразу влюбился. Эркан периодами бесит, ведет себя как тряпка и полностью зависит от своей семьи. Но благодаря встрече с Диджле у него началась переоценка ценностей.

Что мне понравилось

Кадр из сериала «Ты тот, кого я люблю»

Несмотря на все ужасы, сериал захватывает моментально. Актриса, играющая Диджле просто идеально воплощает этот образ на экране. Химия между актерами есть, искры летят, но и предрассудки сильны по обе стороны.

Я ожидала классическую историю, а получила что-то новое и волнующее. Признаюсь, турки в этот раз смогли меня удивить, хоть и показали нелицеприятную сторону своего общества, где женщина — лишь третий сорт.

Сериал «Ты тот, кого я люблю», говорит громко, честно и даже болезненно. И поэтому уже понятно, что в скором времени он станет хитом.

Фото: Кадр из сериала «Ты тот, кого я люблю»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
