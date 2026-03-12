В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было

В первых сезонах сериала «Кольца власти» зрители уже увидели начало пути Саурона. История показывает период Второй эпохи Средиземья, когда темный владыка начинает строить собственный план по захвату власти.

Для этого он создает Кольца власти, которые должны подчинить правителей разных народов. Во втором сезоне Саурон обманом заставил эльфийского мастера Келебримбора помочь ему создать кольца для гномов и людей.

Однако часть артефактов — девять колец для людей — пока не нашли своих владельцев.

Как появятся назгулы

Скорее всего, именно этому будет посвящена значительная часть нового сезона. Саурон начнет искать девять правителей или могущественных людей, которые согласятся принять его дары.

Сначала кольца дадут им невероятную силу и власть. Но постепенно они начнут разрушать своих владельцев.

Со временем люди утратят человеческий облик и превратятся в назгулов — Призраков Кольца, самых страшных слуг Саурона, которых зрители помнят по «Властелину колец».

Именно они преследовали Фродо в начале его путешествия и стали одной из самых пугающих сил в Средиземье.

Почему эта история почти не раскрыта в книгах

Интересно, что в книгах Толкина происхождение назгулов описано лишь частично. Известно только, что они были могущественными людьми, среди которых были нуменорские правители и короли разных земель.

Но их личности и подробности превращения почти не раскрываются.

Поэтому у создателей сериала есть пространство для интерпретации. Они могут показать, кем были будущие назгулы до встречи с Сауроном и как постепенно кольца лишили их воли.

Кого могут сделать будущими назгулами

Фанаты уже строят теории. Среди возможных кандидатов называют персонажей из Нуменора, которые появились в сериале — например Кемена или Эариан.

Если эти предположения подтвердятся, зрители увидят трагичную историю людей, которые сначала получили власть, а затем потеряли свою душу.

Именно этот момент может стать одной из самых мрачных и драматичных линий следующего сезона «Колец власти».