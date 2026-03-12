В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было

12 марта 2026 09:25
История восхождения Саурона продолжается.

В первых сезонах сериала «Кольца власти» зрители уже увидели начало пути Саурона. История показывает период Второй эпохи Средиземья, когда темный владыка начинает строить собственный план по захвату власти.

Для этого он создает Кольца власти, которые должны подчинить правителей разных народов. Во втором сезоне Саурон обманом заставил эльфийского мастера Келебримбора помочь ему создать кольца для гномов и людей.

Однако часть артефактов — девять колец для людей — пока не нашли своих владельцев.

Как появятся назгулы

Скорее всего, именно этому будет посвящена значительная часть нового сезона. Саурон начнет искать девять правителей или могущественных людей, которые согласятся принять его дары.

Сначала кольца дадут им невероятную силу и власть. Но постепенно они начнут разрушать своих владельцев.

Со временем люди утратят человеческий облик и превратятся в назгулов — Призраков Кольца, самых страшных слуг Саурона, которых зрители помнят по «Властелину колец».

Именно они преследовали Фродо в начале его путешествия и стали одной из самых пугающих сил в Средиземье.

Почему эта история почти не раскрыта в книгах

Интересно, что в книгах Толкина происхождение назгулов описано лишь частично. Известно только, что они были могущественными людьми, среди которых были нуменорские правители и короли разных земель.

Но их личности и подробности превращения почти не раскрываются.

Поэтому у создателей сериала есть пространство для интерпретации. Они могут показать, кем были будущие назгулы до встречи с Сауроном и как постепенно кольца лишили их воли.

Кого могут сделать будущими назгулами

Фанаты уже строят теории. Среди возможных кандидатов называют персонажей из Нуменора, которые появились в сериале — например Кемена или Эариан.

Если эти предположения подтвердятся, зрители увидят трагичную историю людей, которые сначала получили власть, а затем потеряли свою душу.

Именно этот момент может стать одной из самых мрачных и драматичных линий следующего сезона «Колец власти».

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще Читать дальше 13 марта 2026
100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix 100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix Читать дальше 13 марта 2026
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры Читать дальше 12 марта 2026
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер Читать дальше 12 марта 2026
Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю Читать дальше 12 марта 2026
Уже больше 10 лет зрители ждут 4 сезон «Ганнибала»: и только сейчас создатели объяснили, почему он до сих пор не вышел Уже больше 10 лет зрители ждут 4 сезон «Ганнибала»: и только сейчас создатели объяснили, почему он до сих пор не вышел Читать дальше 12 марта 2026
Эти 3 новых сериала могут стать хитами HBO в 2026 году: я уже внесла их в список «обязательно к просмотру» Эти 3 новых сериала могут стать хитами HBO в 2026 году: я уже внесла их в список «обязательно к просмотру» Читать дальше 12 марта 2026
Марокканская сказка: хорошо ли вы знаете сюжет легендарного сериала «Клон» (тест) Марокканская сказка: хорошо ли вы знаете сюжет легендарного сериала «Клон» (тест) Читать дальше 12 марта 2026
Очень зря забыли и увлеклись «Первым отделом»: есть необычный детектив из 7 эпизодов без погонь, посмотрела за вечер — держит в напряжении Очень зря забыли и увлеклись «Первым отделом»: есть необычный детектив из 7 эпизодов без погонь, посмотрела за вечер — держит в напряжении Читать дальше 12 марта 2026
