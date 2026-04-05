В 3 сезоне «Колец власти» Amazon может показать этих 3 персонажей из книг Толкина: наконец-то и Глорфинделя увидим

Третий сезон «Колец власти» постепенно приближается к ключевым событиям Второй эпохи. Это значит, что зрителей могут ждать новые персонажи из легендариума Толкина. Некоторые из них давно упоминаются в сериале, а другие — просто необходимы для будущего сюжета.

Анарион — брат Исилдура и будущий правитель Гондора

Анарион уже упоминался в первых сезонах «Колец власти», но пока так и не появился на экране. Это младший сын Элендила и брат Исилдура, которому предстоит сыграть важную роль в истории Средиземья.

События сериала постепенно приближаются к падению Нуменора и созданию королевств в Средиземье. Именно здесь Анарион становится ключевой фигурой. Его появление может стать одним из самых важных сюжетных поворотов третьего сезона.

Келеборн — муж Галадриэль, которого зрители еще не видели

Келеборн — один из самых странных отсутствующих персонажей «Колец власти». В первом сезоне Галадриэль упоминает, что ее муж погиб, однако в книгах Толкина он остается жив.

Многие зрители уверены, что Келеборн появится в третьем сезоне. Его возвращение может изменить историю Галадриэль и добавить романтическую линию в сюжет.

Глорфиндель — один из самых ожидаемых эльфов

Глорфиндель — легендарный эльф, который в книгах Толкина играет важную роль в борьбе против сил Саурона. В фильмах Питера Джексона его заменили Арвен, поэтому персонаж до сих пор не появлялся на экране.

В третьем сезоне «Колец власти» это может измениться. Глорфиндель считается важным союзником Элронда и Гил-Галада, а значит, его появление логично перед началом Войны эльфов и Саурона.

Появление этих персонажей может сделать третий сезон «Колец власти» еще масштабнее. И судя по развитию сюжета, знакомство с ними — лишь вопрос времени.