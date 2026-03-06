Меню
В 3-м сезоне «Инспектора Гаврилова» появится отец Медного — влиятельный вор в законе: актера на эту роль пригласили большой величины

6 марта 2026 17:00
Кадр из сериала «Инспектор Гаврилов»

Премьера ожидается уже в марте.

Поклонники сериала «Инспектор Гаврилов» наконец получили первые ориентиры продолжения. Появились примерные сроки выхода третьего сезона, а создатели уже намекают на новые сюжетные повороты.

В истории появится известный актер, который сыграет важного персонажа из прошлого главного героя. Возникает главный вопрос: какую роль он сыграет в судьбе Саши Медного?

Новый актер в третьем сезоне

К команде третьего сезона «Инспектора Гаврилова» присоединился Алексей Гуськов. Об этом сообщила пресс-служба канала СТС, который производит 13-серийный сезон вместе с онлайн-кинотеатром Start. Режиссером продолжения вновь стал Кирилл Васильев.

«В третьем сезоне сохранили и детективную составляющую, и комедийную, при этом получилось куда драматичнее. А с Алексеем Геннадьевичем мы много лет работаем в театре Вахтангова и дружим, поэтому, когда узнал, что появится отец Медного, стало понятно: его должен сыграть большой артист. Решил предложить ему попробовать, оказалось, что Алексей Геннадьевич большой фанат сериала и всегда хотел поработать с Кириллом Васильевым», — рассказал Виктор Добронравов.

К своим ролям вернулись Виктор Добронравов, Денис Власенко, Екатерина Стулова, Алексей Демидов и Виктория Заболотная. Продолжение комедийного детектива планируют выпустить на платформе Start в марте.

Что происходит в новой истории

В финале второго сезона аферист Саша Медный, выдающий себя за начальника ОМВД Гаврилова, получает тяжелое ранение после выстрела московской коллеги Кристины. Событие меняет расстановку сил в Усть-Шахтинске, где вскоре должны пройти выборы мэра.

Через год герой выходит из комы и узнает, что его тайна известна гораздо большему числу людей. Городские власти предлагают Медному участие в выборах в роли кандидата-спойлера, рассчитывая использовать его в политической игре.

Кого сыграет Алексей Гуськов

Алексей Гуськов появится в сериале в роли Ворона — влиятельного вора в законе и отца Саши Медного. Появление этого персонажа возвращает героя к криминальному прошлому и заметно усложняет его положение.

Одновременно инспектору предстоит расследовать дело подпольной криптофермы, за которой стоят люди из его прежней жизни. Новая история обещает сохранить детектив и комедию, но при этом стать заметно драматичнее.

Фото: Кадр из сериала «Инспектор Гаврилов»
Екатерина Адамова
