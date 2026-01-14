В 2026 году мы особенно ждем выхода 5 российских фильмов: разве можно пропустить новинку с Борисовым?

2026-й в российском прокате обещает быть громким: сказки, франшизы и редкие жанровые эксперименты выходят на равных правах. Мы выбрали пять фильмов, которые уже на этапе анонсов выглядят не проходными релизами, а настоящими претендентами на зрительское внимание.

«Левша»

Шпионский триллер «Левша» по мотивам Лескова — звучит как авантюра, но именно это и интригует. Тульский умелец в исполнении Юрия Колокольникова оказывается не просто мастером, а частью игры против английской разведки при дворе Александра III.

Историческая основа здесь лишь отправная точка: дальше — механические блохи, заговоры и жанровый поворот в сторону экшена. Сценарист Владимир Беседин уже показал, что умеет работать с мифами современной культуры, и за этим экспериментом хочется следить.

«Король и Шут. Навсегда»

Продолжение сериала идёт не по пути биографической драмы, а в сторону сказочного мира песен группы. Это не байопик, а полноценное расширение вселенной, где Горшок и Князь становятся героями фэнтези. Такой ход либо срабатывает на сто процентов, либо не работает вовсе — и именно поэтому проект выглядит рискованным и интересным одновременно.

«Холоп 3»

Франшиза, которая стабильно собирает кассу, пробует сменить сезон и масштаб. Теперь перевоспитывать будут не одного мажора, а супружескую пару, решившую развестись. Формула знакомая, но именно в этом и сила «Холопа»: зритель идёт не за сюрпризами, а за гарантированным развлечением с узнаваемыми лицами и чётким ритмом.

«Последний богатырь. Колобок»

Белогорье расширяется, и на этот раз в центре внимания герой, который давно стал любимцем публики. Колобок — персонаж комичный, но именно такие второстепенные герои часто лучше всего работают в сольных историях. Летний релиз, юмор и знакомая вселенная делают фильм потенциальным семейным хитом.

«Девятая планета»

Редкий для российского проката научно-фантастический сюжет. Герой Юры Борисова — обычный человек, который постепенно понимает, что его воспоминания о войне на другой планете реальны. Это история о памяти, травме и навязанной реальности, и именно она выбивается из общего ряда сказок и комедий. Тем интереснее, что фантастика здесь не аттракцион, а повод поговорить о личности.

Если судить по заявкам, 2026 год обещает быть разнообразным: от проверенных формул до осторожных жанровых экспериментов. И, кажется, зрителю наконец дают выбор.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.