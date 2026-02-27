В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держатся в топах рейтингов и сердцах зрителей

Кажется, турдизи давно научились попадать зрителю прямо в сердце, но в 2026-м интерес к ним только усилился. В топах — десятки громких премьер, однако по-настоящему обсуждают лишь некоторые. Мы выбрали три проекта, которые сейчас чаще всего мелькают в рекомендациях и фанатских обсуждениях.

«Клюквенный щербет»

Если нужен сериал, где эмоции зашкаливают уже с первой серии, — это он. «Клюквенный щербет» продолжает держаться в инфополе благодаря умению балансировать между мелодрамой и социальной остротой.

История семей, столкнувшихся из-за разных взглядов на жизнь, по-прежнему цепляет зрителей живыми конфликтами и болезненно узнаваемыми ситуациями. Секрет популярности прост: герои здесь регулярно делают неправильные выборы — и именно поэтому за ними так интересно наблюдать.

«Далёкий город»

Этот проект зашел тем, кто любит истории про турецкие традиции. Здесь есть кланы, кровная месть, жертвы ради семьи и многое другое. На фоне всех этих событий пытается зародиться семья Альи и Джихана.

Популярность «Далекого города» во втором сезоне только растет. Зрители просто наслаждаются красивыми видами Мардина — и наблюдают за страстями, которые кипят в Альборе.

«Зависть»

Любителям эмоциональных разборок точно стоит обратить внимание на «Зависть». Проект играет на вечной теме — как разрушительно может работать чувство сравнения и скрытой обиды.

Сюжет держится на психологическом напряжении между героями, а не на внешнем экшене. Здесь много взглядов, недосказанностей и решений, за которые персонажам потом приходится дорого платить. Именно такая «тихая токсичность» и удерживает аудиторию.