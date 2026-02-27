Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держатся в топах рейтингов и сердцах зрителей

В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держатся в топах рейтингов и сердцах зрителей

27 февраля 2026 07:00
Кадры из сериалов «Клюквенный щербет», «Далёкий город», «Зависть»

Эти проекты — настоящие хиты в турдизи.

Кажется, турдизи давно научились попадать зрителю прямо в сердце, но в 2026-м интерес к ним только усилился. В топах — десятки громких премьер, однако по-настоящему обсуждают лишь некоторые. Мы выбрали три проекта, которые сейчас чаще всего мелькают в рекомендациях и фанатских обсуждениях.

«Клюквенный щербет»

Если нужен сериал, где эмоции зашкаливают уже с первой серии, — это он. «Клюквенный щербет» продолжает держаться в инфополе благодаря умению балансировать между мелодрамой и социальной остротой.

История семей, столкнувшихся из-за разных взглядов на жизнь, по-прежнему цепляет зрителей живыми конфликтами и болезненно узнаваемыми ситуациями. Секрет популярности прост: герои здесь регулярно делают неправильные выборы — и именно поэтому за ними так интересно наблюдать.

«Клюквенный щербет»

«Далёкий город»

Этот проект зашел тем, кто любит истории про турецкие традиции. Здесь есть кланы, кровная месть, жертвы ради семьи и многое другое. На фоне всех этих событий пытается зародиться семья Альи и Джихана.

Популярность «Далекого города» во втором сезоне только растет. Зрители просто наслаждаются красивыми видами Мардина — и наблюдают за страстями, которые кипят в Альборе.

«Далёкий город»

«Зависть»

Любителям эмоциональных разборок точно стоит обратить внимание на «Зависть». Проект играет на вечной теме — как разрушительно может работать чувство сравнения и скрытой обиды.

Сюжет держится на психологическом напряжении между героями, а не на внешнем экшене. Здесь много взглядов, недосказанностей и решений, за которые персонажам потом приходится дорого платить. Именно такая «тихая токсичность» и удерживает аудиторию.

«Зависть»
Фото: Кадры из сериалов «Клюквенный щербет», «Далёкий город», «Зависть»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От чужого ребенка до позора Нурсемы: подоспели новые спойлеры к 4 сезону «Клюквенного щербета» От чужого ребенка до позора Нурсемы: подоспели новые спойлеры к 4 сезону «Клюквенного щербета» Читать дальше 27 февраля 2026
Доа из «Клюквенного щербета» возвращается: новый турецкий медицинский сериал станет подарком к 8 марта Доа из «Клюквенного щербета» возвращается: новый турецкий медицинский сериал станет подарком к 8 марта Читать дальше 27 февраля 2026
Пембе, Доа — кто следующий? Героини из «Клюквенного щербета» пропадают по вине одной-единственной женщины Пембе, Доа — кто следующий? Героини из «Клюквенного щербета» пропадают по вине одной-единственной женщины Читать дальше 24 февраля 2026
Зря думаете, что роль Сулеймана лучшая у Халита Эргенча: фанаты «Великолепного века» любят этот сериал не меньше именно благодаря актеру Зря думаете, что роль Сулеймана лучшая у Халита Эргенча: фанаты «Великолепного века» любят этот сериал не меньше именно благодаря актеру Читать дальше 27 февраля 2026
Махмуд не только на экране, но и в жизни: как сложилась судьба звезды сериала «Султан моего сердца» Махмуд не только на экране, но и в жизни: как сложилась судьба звезды сериала «Султан моего сердца» Читать дальше 27 февраля 2026
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать? У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать? Читать дальше 26 февраля 2026
Сулейман не зря хранил фиолетовый платок для Хюррем и Фирузе: этот цвет в исламе — особый символ Сулейман не зря хранил фиолетовый платок для Хюррем и Фирузе: этот цвет в исламе — особый символ Читать дальше 26 февраля 2026
Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод Читать дальше 26 февраля 2026
Где же на самом деле похоронили Ибрагима-пашу: есть 2 версии, но их в «Великолепном веке» не раскрыли Где же на самом деле похоронили Ибрагима-пашу: есть 2 версии, но их в «Великолепном веке» не раскрыли Читать дальше 26 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше