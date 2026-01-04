Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В 2026 году Турция порадует зрителей кучей крутых проектов: 5 сериалов, которые точно стоит включить хотя бы раз

В 2026 году Турция порадует зрителей кучей крутых проектов: 5 сериалов, которые точно стоит включить хотя бы раз

4 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Безграничная любовь»

А после первой серии не заметите, как втянетесь.

Турецкий сериал — это давно не просто «про любовь». В 2026 году турдизи снова играют на больших темах: месть, власть, семейные тайны, социальные разломы и выбор, после которого уже не отмотать назад. Из длинного списка будущих премьер мы выбрали пять самых цепляющих — тех, у кого есть и сюжетный крючок, и сильный каст, и ощущение большого сериала, а не проходной мелодрамы.

«Под землёй»

«Под землёй» — история мести, которая быстро превращается в трагедию масштаба целой жизни. Герой Дениза Джана Акташа проходит путь от человека, потерявшего семью, до фигуры, застрявшей между тюрьмой, криминалом и личной драмой. Здесь важен не сам акт возмездия, а то, что остаётся после — разрушенные связи, украденное будущее и любовь, ушедшая к другому.

«Семья — это испытание»

Классическая турецкая история о братьях и семейной власти, но с более жёсткой интонацией. Возвращение изгнанного сына, скрытая ненависть, борьба за бизнес и женщина, оказавшаяся в эпицентре чужой войны. Сериал «Семья — это испытание» явно нацелен на сложную психологию и долгую игру, где каждый улыбается — и каждый врёт.

«Зеркало»

Идеальный вариант для тех, кто любит семейные тайны и эффект «всё было не так, как казалось». Снаружи — благополучный брак, внутри — трещины, которые начинают расползаться слишком быстро. Аслы Энвер и Ибрагим Челиккол здесь обещают не крик, а напряжённую тишину, в которой один поступок может разрушить целую жизнь.

«Чёрная зима»

Самый нетипичный проект списка — историческая драма, основанная на реальных событиях. Землетрясение 1939 года, десятки тысяч погибших и решение прокурора выпустить заключённых ради спасения города. Это сериал не про романтику, а про моральный выбор, власть и ответственность, от которой невозможно уклониться.

«Организованные дела»

Криминальная история с иронией, харизмой и большим стамбульским размахом. Мошенники, аферы, месть и семейные счёты — всё, что турецкие сериалы умеют делать зрелищно и с удовольствием. Плюс Кыванч Татлытуг в роли человека, который не собирается проигрывать по правилам.

2026 год для турдизи выглядит особенно многообещающим: меньше проходных историй, больше риска и попыток выйти за привычные рамки. И если хотя бы половина этих проектов реализует заявленный потенциал, смотреть нам будет что.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Безграничная любовь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Современные вилки и яблоки «гренни смит» из супермаркета: пиры в «Великолепном веке» — это просто сборник ляпов Современные вилки и яблоки «гренни смит» из супермаркета: пиры в «Великолепном веке» — это просто сборник ляпов Читать дальше 6 января 2026
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе 3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе Читать дальше 5 января 2026
«Клюквенный щербет» и здесь отличился: рассказываем, когда выйдут в эфир новые серии турецких сериалов после Нового года «Клюквенный щербет» и здесь отличился: рассказываем, когда выйдут в эфир новые серии турецких сериалов после Нового года Читать дальше 4 января 2026
Почему Хюррем все время держалась подальше от Баязида? В «Великолепном веке» этот момент упустили Почему Хюррем все время держалась подальше от Баязида? В «Великолепном веке» этот момент упустили Читать дальше 4 января 2026
Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана Читать дальше 3 января 2026
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек Читать дальше 3 января 2026
Хюррем души не чаяла в Мехмеде и Михримах, но этого ребенка не любила: сама испортила его судьбу Хюррем души не чаяла в Мехмеде и Михримах, но этого ребенка не любила: сама испортила его судьбу Читать дальше 3 января 2026
Такой, как Сюмбюль, там бы не задержался: в «Великолепном веке» так и не показали настоящих евнухов из гарема султана Такой, как Сюмбюль, там бы не задержался: в «Великолепном веке» так и не показали настоящих евнухов из гарема султана Читать дальше 2 января 2026
Не только повторила успех Хюррем, но даже превзошла ее: какую мечту хасеки исполнила невестка Нурбану Не только повторила успех Хюррем, но даже превзошла ее: какую мечту хасеки исполнила невестка Нурбану Читать дальше 1 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше