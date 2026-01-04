В 2026 году Турция порадует зрителей кучей крутых проектов: 5 сериалов, которые точно стоит включить хотя бы раз

Турецкий сериал — это давно не просто «про любовь». В 2026 году турдизи снова играют на больших темах: месть, власть, семейные тайны, социальные разломы и выбор, после которого уже не отмотать назад. Из длинного списка будущих премьер мы выбрали пять самых цепляющих — тех, у кого есть и сюжетный крючок, и сильный каст, и ощущение большого сериала, а не проходной мелодрамы.

«Под землёй»

«Под землёй» — история мести, которая быстро превращается в трагедию масштаба целой жизни. Герой Дениза Джана Акташа проходит путь от человека, потерявшего семью, до фигуры, застрявшей между тюрьмой, криминалом и личной драмой. Здесь важен не сам акт возмездия, а то, что остаётся после — разрушенные связи, украденное будущее и любовь, ушедшая к другому.

«Семья — это испытание»

Классическая турецкая история о братьях и семейной власти, но с более жёсткой интонацией. Возвращение изгнанного сына, скрытая ненависть, борьба за бизнес и женщина, оказавшаяся в эпицентре чужой войны. Сериал «Семья — это испытание» явно нацелен на сложную психологию и долгую игру, где каждый улыбается — и каждый врёт.

«Зеркало»

Идеальный вариант для тех, кто любит семейные тайны и эффект «всё было не так, как казалось». Снаружи — благополучный брак, внутри — трещины, которые начинают расползаться слишком быстро. Аслы Энвер и Ибрагим Челиккол здесь обещают не крик, а напряжённую тишину, в которой один поступок может разрушить целую жизнь.

«Чёрная зима»

Самый нетипичный проект списка — историческая драма, основанная на реальных событиях. Землетрясение 1939 года, десятки тысяч погибших и решение прокурора выпустить заключённых ради спасения города. Это сериал не про романтику, а про моральный выбор, власть и ответственность, от которой невозможно уклониться.

«Организованные дела»

Криминальная история с иронией, харизмой и большим стамбульским размахом. Мошенники, аферы, месть и семейные счёты — всё, что турецкие сериалы умеют делать зрелищно и с удовольствием. Плюс Кыванч Татлытуг в роли человека, который не собирается проигрывать по правилам.

2026 год для турдизи выглядит особенно многообещающим: меньше проходных историй, больше риска и попыток выйти за привычные рамки. И если хотя бы половина этих проектов реализует заявленный потенциал, смотреть нам будет что.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.