В 2026 году НТВ порадует зрителей дуэтом Маякина и Устюгова: этот сериал уже обещает стать «бомбой» среди хитов

21 декабря 2025 13:17
Кадр из сериала «Законник»

Телеканал меняет привычный ритм детектива.

Канал НТВ готовит к премьере в 2026 году криминальную драму «Законник» — историю без иллюзий, где герой уже пережил главную трагедию своей жизни и больше не верит ни в справедливость, ни в счастливые развязки. Это сериал про человека, который давно живёт «после», и именно поэтому способен пойти туда, куда другие не рискнут.

Герой без будущего и предложение, от которого нельзя отказаться

Главную роль исполняет Роман Маякин. Его Кирилл — бывший законник, чья жизнь три года назад рухнула вместе с гибелью дочери, и с тех пор превратилась в механическое существование без цели и смысла. Именно в этот момент в его судьбе появляется криминальный авторитет в исполнении Александр Устюгов, предлагающий сделку: найти и остановить киллера, готовящего покушение.

Киллер без оружия и преступление без выстрела

«Законник» ломает привычную формулу криминального сериала. Здесь убийца не стреляет и не оставляет следов — за него работает вирус, уже запущенный в организм жертвы, и остановить его невозможно привычными методами. Это превращает расследование в гонку со временем, где враг невидим, а само тело становится местом преступления.

Месть как единственный мотив

Для Кирилла это дело мгновенно перестаёт быть просто работой. Именно человек, стоящий за этим вирусом, виновен в смерти его дочери, и потому поиск убийцы становится единственным шансом закрыть старую боль. Ирония в том, что сделать это можно лишь по ту сторону закона — бывший защитник порядка оказывается на службе у мафии, где правила оказываются честнее, чем в его прошлом.

Почему «Законник» выглядит необычно для НТВ

Судя по заявленному сюжету, «Законник» балансирует между криминальным триллером, психологической драмой и почти медицинским хоррором, где страх рождается не из насилия, а из беспомощности. Для НТВ это заметный шаг в сторону более жёсткого и концептуального жанра, без привычного деления на «правых» и «виноватых».

Когда ждать премьеру

Премьера сериала «Законник» запланирована на 2026 год. Если проект сохранит заявленный тон, зрителей ждёт редкий для российского телевидения формат — криминальная история, где самая опасная угроза уже внутри, а закон и преступление давно поменялись местами.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Законник»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
