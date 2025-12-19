В 2026 году НТВ делает ставку на эти 5 российских сериалов: будет жестко, бескопромиссно и драматично

НТВ представил линейку сериалов, которые выйдут в 2026 году, и сделал это в своём фирменном стиле: жёстко, сюжетно и без заигрывания с модными жанрами. В центре — преступления, опасные профессии, сильные мужские характеры и миры, где ошибка стоит жизни. Мы выбрали пять проектов, которые выглядят самыми показательными для новой стратегии канала.

«Пять минут тишины. Леса и реки»

Один из самых стабильных хитов НТВ возвращается — но с важной сменой декораций. Спасатели переезжают из Сочи в холодный Светлогорск, туда, где начиналась история.

В новых сериях к привычным операциям добавляется почти мистическая линия: детдомовский мальчик утверждает, что видел в лесу «леших», убивших его отца. Полиция считает это выдумкой, но героиня Юлии Авериной решает копать глубже. Сериал по-прежнему держится на человеческих историях, а не только на экшене, и именно это делает его живучим.

«Айда!»

Самый жёсткий и социально заряженный проект в линейке. Криминальная драма, основанная на реальных событиях конца 70-х, переносит зрителя в Казань эпохи зарождения уличных банд. История рассказана глазами подростка, который вынужден учиться выживать в чуждом мире.

Особое внимание здесь приковано к герою Даниила Воробьёва — интеллигентному и опасному идеологу банды «Тяп-ляп». Сериал «Айда!» не про романтику преступного мира, а про то, как системно ломаются судьбы.

«Псы и волки»

Комедийный детектив, который выглядит как редкая для НТВ попытка сыграть на контрасте характеров. Бывший бандит и скандальный опер оказываются в одном пространстве — бане, где внезапно погибают два влиятельных человека. Подозрение падает на них самих, и герои вынуждены работать вместе.

За внешней иронией здесь прячется классическая для канала тема: прошлое никуда не девается, а выбор стороны всегда имеет цену.

«Огонь»

Пожарный детектив, в котором ставка сделана не только на опасную профессию, но и на внутреннее расследование. После тяжёлого инцидента в часть под видом стажёра внедряется офицер, а опытные пожарные начинают понимать: перед ними не череда случайностей, а продуманные поджоги.

Сериал «Огонь» играет на напряжении внутри коллектива, где каждый привык доверять друг другу, — и именно это доверие начинает трещать.

«Число зверя»

Мрачный криминальный сериал «Число зверя», действие которого разворачивается в 90-е. Следователь прокуратуры получает «чёрную метку» от ОПГ, а затем сталкивается с серией убийств целых семей. На телах — кровавые цифры, отсылающие к старым, давно закрытым делам.

Герою предстоит заново вскрыть прошлое, в том числе ошибки следствия. Это классический нтвшный триллер: холодный, тяжёлый и без надежды на лёгкие ответы.

Линейка 2026 года показывает, что НТВ не собирается менять курс. Канал продолжает делать ставку на криминал, силовые профессии и сюжеты, где моральный выбор важнее эффектных поворотов. И, судя по представленным проектам, эта стратегия останется узнаваемой — и для зрителей, и для самого канала.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.