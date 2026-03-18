В 2026 году Netflix сыграет ва-банк: этот фэнтези-фильм либо с треском провалится, либо станет легендой

В 2026 году Netflix сыграет ва-банк: этот фэнтези-фильм либо с треском провалится, либо станет легендой

18 марта 2026 10:23
Кадр из фильма «Хроники Нарнии»

Фанаты скрестили пальцы в ожидании чуда.

Netflix в 2026-м решил сыграть по-крупному: Грета Гервиг запускает новую «Нарнию», и это тот случай, когда ставки пахнут не попкорном, а миллионами долларов и репутацией. Первый фильм выйдет в IMAX 26 ноября, а 25 декабря доберётся до стриминга — красиво, празднично, с размахом. Вопрос один: получится ли у платформы построить свою фэнтези-империю, или это будет самая дорогая попытка «догнать Средиземье».

Почему перезапуск «Нарнии» давно напрашивался

Последний фильм по Льюису выходил в 2010-м, и с тех пор «Хроники Нарнии» будто растворились в воздухе. Три экранизации есть, финала — нет. А ведь у этой истории идеальная формула для большой франшизы: мифология, битвы, чудовища, взросление, смена эпох. Плюс аудитория уже собрана поколениями — это не новый мир, которому нужно объяснять правила.

Почему Netflix рискует сильнее, чем кажется

Во-первых, деньги. По слухам, бюджет первого фильма подбирается к 200 миллионам долларов — это уровень кинотеатральных гигантов. Но Netflix зарабатывает иначе: подписками, а не кассой. Ограниченный прокат в IMAX выглядит эффектно, но окупаемость тут — отдельная математика, и она может оказаться неприятной.

Во-вторых, стартовая точка. Гервиг начинает с «Племянника чародея» — книги, которая в серии вышла шестой, но хронологически открывает историю. Логично? Да. Но это не самая «аттракционная» часть: меньше привычного приключенческого драйва, больше философии о рождении мира и природе зла. Кто-то скажет: смело. Кто-то — «а где мой лев и битва?».

Что уже раздражает фанатов

Кадр из фильма «Хроники Нарнии»

Первые слухи подливают масла в огонь: действие якобы перенесут в 1950-е вместо 1900-х. Для кого-то мелочь, а для поклонников — тревожный сигнал: если меняют время, значит, будут двигать и акценты.

Ещё громче звучит возможный кастинг Мерил Стрип на роль Аслана. Это решение моментально делит интернет на лагеря: часть зрителей ждёт свежий взгляд, часть видит в этом удар по символике Льюиса, где Аслан — не просто персонаж, а смысловой стержень.

Чего ждать от новой «Нарнии» в 2026 году

Если Netflix всё сделает правильно, у платформы появится то, чего ей отчаянно не хватает: настоящая кинофраншиза с длинной дистанцией, а не разовые хиты. Но если «Племянник чародея» окажется слишком «умным», слишком спорным или просто холодным — проект может сгореть ещё на взлёте.

И тогда это будет не просто провал фильма. Это будет провал мечты о новой большой сказке, которую зрители, честно говоря, уже давно ждут.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Хроники Нарнии»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
