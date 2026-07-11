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Киноафиша Статьи В 2026 году на НТВ выйдут сразу 3 мощных исторических детектива: №1 — с Паламарчуком, а во втором блистает Устюгов

В 2026 году на НТВ выйдут сразу 3 мощных исторических детектива: №1 — с Паламарчуком, а во втором блистает Устюгов

11 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Околоточный», «Число зверя»

Зрителей ждут опасные расследования, тайны прошлого и возвращение любимых актеров в новых образах.

НТВ давно умеет снимать криминальные истории, где главное — не только поиск преступника. Лучшие проекты канала цепляют атмосферой времени, сложными героями и событиями, которые могут изменить жизнь каждого персонажа.

В 2026 году зрителей ждет сразу несколько громких премьер. Выбрали три исторических сериала, которые уже сейчас привлекают внимание.

«Число зверя»

Поклонникам «Невского» точно стоит обратить внимание на этот проект: одну из главных ролей исполняет Дмитрий Паламарчук, которого многие зрители помнят по образу харизматичного Фомы.

На этот раз актер появится в совершенно другой истории — мрачном детективе с атмосферой 90-х.

В центре сюжета следователь Алексей Кирсанов. После конфликта с криминальным авторитетом он получает «черную метку» и вместе с женой решает начать новую жизнь в небольшом городе.

Но сбежать от преступлений не получается. Почти сразу Кирсанов сталкивается с расследованием, которое неожиданно приводит его к серии загадочных убийств, начавшихся еще в 1984 году.

«Околоточный»

Любителей атмосферных исторических детективов может заинтересовать сериал «Околоточный» с Александром Устюговым, Мариной Александровой, Иваном Колесниковым и Александром Балуевым.

Действие происходит в конце XIX века. В тихом городе жестоко убивают семью состоятельных мещан Охапкиных.

За дело берется околоточный надзиратель Иван Хватов — человек с большим опытом, который уже собирался оставить службу.

Но последнее расследование оказывается слишком запутанным. Следы ведут к уважаемому графу Добужинскому, а за красивой жизнью представителей высшего общества скрываются опасные секреты.

«Айда!»

Кадр из сериала «Айда!»

После успеха «Слова пацана» истории о криминальных 80-х снова вызывают большой интерес у зрителей.

Сериал «Айда!» перенесет в Казань начала десятилетия, где подросток Гриша из благополучной семьи неожиданно попадает в жестокий мир уличных группировок.

Теперь ему придется привыкать к совсем другим правилам и быстро понимать, кому можно доверять.

Одним из центральных персонажей станет Захаревич — харизматичный и опасный идеолог банды «Тяп-Ляп». А противостоять растущему влиянию преступности будет начальник уголовного розыска Никонов.

В проекте сыграют Владимир Вдовиченков, Никита Кологривый, Даниил Воробьев и другие известные актеры.

Похоже, 2026 год станет удачным для поклонников исторических детективов. НТВ делает ставку не только на громкие расследования, но и на сильных персонажей, за которыми действительно интересно наблюдать.

Ранее мы писали: На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?

Фото: Кадр из сериала «Околоточный», «Число зверя»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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