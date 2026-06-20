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Киноафиша Статьи Главные конкуренты «Клюквенного щербета»: 2 лучших турецких сериала 2026 года — один классический, в друго всего 8 серий

Главные конкуренты «Клюквенного щербета»: 2 лучших турецких сериала 2026 года — один классический, в друго всего 8 серий

20 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ты тот, кого я люблю»

И они оба хороши в своих жанрах.

Турецкие сериалы давно научились удивлять даже тех, кто уверен, что видел уже все возможные истории про любовь, семейные тайны и драматические повороты судьбы. Среди новинок 2026 года особенно выделяются два проекта, которые успели собрать вокруг себя немало обсуждений. И что интересно — они совсем не похожи друг на друга.

«Ты тот, кого я люблю»

На первый взгляд может показаться, что перед нами очередная история о бедной девушке и богатом наследнике. Но сериал быстро показывает, что все гораздо сложнее.

Главная героиня Диджле выросла в консервативной семье, где ей буквально запрещали жить полноценной жизнью. После судьбоносной встречи с Эрканом ее мир начинает меняться. Однако вместо легкой романтической сказки зрителей ждет длинный и непростой путь двух людей, которым приходится заново переосмысливать себя и свои взгляды на жизнь.

Отдельно зрители отмечают химию между главными героями. Она ощущается практически в каждой совместной сцене и становится одной из главных причин досмотреть сериал до конца. Неудивительно, что проект уже продлили на второй сезон.

«Темная комната / Последний кадр»

Кадр из сериала «Темная комната»

Если хочется чего-то менее мелодраматичного, стоит обратить внимание на мини-сериал «Темная комната».

В центре сюжета фотограф Атлас, который однажды находит загадочную фотопленку с изображением преступления. Расследовать происходящее ему помогает полицейская Саре, временно отстраненная от привычной работы.

Сериал получился необычным для турецкого телевидения. Здесь нет десятков серий и бесконечных сюжетных кругов. История укладывается всего в восемь эпизодов, а детективная линия развивается достаточно динамично.

На что обратить внимание в первую очередь

Если хочется красивой эмоциональной истории о любви, семейных запретах и переменах в жизни, лучше начать с «Ты тот, кого я люблю».

А тем, кто соскучился по атмосферным детективам с загадками и напряжением, больше подойдет «Темная комната».

Обе новинки показывают, что турецкие сценаристы по-прежнему умеют находить свежие идеи даже в знакомых жанрах. И именно поэтому турдизи продолжают удерживать внимание зрителей по всему миру.

Фото: Кадр из сериала «Ты тот, кого я люблю»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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1 комментарий
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